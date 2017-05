FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 19.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

DRI XETR DE0005545503 DRILLISCH AG O.N. 1.800 EUR

AAD XETR DE0005093108 AMADEUS FIRE AG 3.660 EUR

NVD XETR US67066G1040 NVIDIA CORP. DL-,001 0.126 EUR

NNND XETR KYG875721634 TENCENT HLDGS HD-,00002 0.070 EUR

DBK XETR DE0005140008 DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 0.190 EUR

UUU XETR DE0005167902 3U HOLDING AG 0.010 EUR

PA2 XETR CA6979001089 PAN AMER. SILVER CORP. 0.022 EUR

UTDI XETR DE0005089031 UTD.INTERNET AG NA 0.800 EUR