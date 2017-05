FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.05.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 19.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

MRI XFRA HK0066009694 MTR CORP. LTD

7SO XFRA FR0010526814 SUPER SONIC IMAG. EO-,10

CAP XFRA DE0006095003 CAPITAL STAGE AG

PLJ1 XFRA BMG7130P2040 PLAYMATES HLDG.CON.HD-,10

A91 XFRA AU000000ARL4 ARDEA RESOURCES LTD. O.N.

0SGA XFRA US8257242060 SIBANYE GOLD SPONS.ADR

19V XFRA CH0311864901 VAT GROUP AG SF -,10

SXYA XFRA BMG8086V1467 SHENZHEN INTL HLDGS NEW

29P XFRA KYG7153K1085 POLARCUS LTD DL -,10