FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.05.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 22.05.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 19.05.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

NNGB XFRA US6362743006 NATL GRID PLC ADR/5

ARRC XFRA US03938L1044 ARCELORMITTAL NY SHS/1 ON

AENF XFRA US0079241032 AEGON NV EO 0,12 NY REG.1

TGH XFRA LU0106198319 LOGWIN AG

UCM1 XFRA IT0001369427 BUZZI UNICEM RISP. NC

UCM XFRA IT0001347308 BUZZI UNICEM EO 0,60

CKW XFRA HK0560006634 CHU KONG SHIP.ENT.(GR.)CO

NNGE XFRA GB00B08SNH34 NATIONAL GRID PLC NEW

CFI XFRA CH0014345117 CIE FINAN.TRAD. INH.

KWO XFRA BMG9031M1082 TRANSP.INTL HLDG.LTD.HD 1

CTH XFRA BMG2442N1048 COSCO SHIP.PORT.LTD.HD-10

UTO XFRA BMG0666H1007 AUTOMATED SYS HLDGS HD-10

LK9 XFRA AU000000GXY2 GALAXY RESOURCES LTD

SHE1 XFRA AU000000POW6 PROTEAN ENERGY LTD.