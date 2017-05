Wenige Stunden nach der Entlassung postet Chelsea Manning ein erstes Foto in Freiheit. Ex-Präsident Obama hatte die 35-jährige Haftstrafe der Whistleblowerin drastisch verkürzt. Zu ihrer Zukunft äußert sie sich nicht.

US-Whistleblowerin Chelsea Manning hat sich erstmals nach ihrer Haftentlassung in den sozialen Medien präsentiert. "Okay, so here I am everyone!!" (auf Deutsch etwa: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...