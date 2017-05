Zürich (awp) - Eastern Property Holdings (EPH) verzichtet erneut auf die Ausschüttung einer Dividende. Dies ist am Freitag der Einladung für die Generalversammlung zu entnehmen. Letztmalig wurde für das Geschäftsjahr 2011 eine Dividende ausgezahlt. Die auf Immobilien in Russland spezialisierte und an der SIX Swiss Exchange ...

Den vollständigen Artikel lesen ...