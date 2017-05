Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Zürich (pts008/19.05.2017/07:15) - Seit ihrem Erscheinen hat die Autobiografie "Alptraum Scheidung" viel Aufsehen erregt. Das Thema Scheidungskrieg polarisiert. Gleichwohl wird das Buch von Kritikern einhellig gelobt. Was der Autor in den Jahren seines Scheidungskrieges erleben musste, das kann man sich nicht einmal ansatzweise vorstellen. Ein Rosenkrieg der Superlative! Sein Weg, sich zu Wehr zu setzen, war, seine Geschichte zu Papier zu bringen. Eine erschreckende Geschichte, die Bestseller-verdächtig ist. =-> Mehr dazu unter: http://www.alptraum-scheidung.ch =-> Erhältlich auch in jedem guten Buchhandel, ISBN-Nr.: 978-3-940167-99-6 LESEPROBE (Teil 5) --> im Anhang auch als PDF-Download vorhanden Familienberatung Tobin war, wenn er bei mir war, immer fröhlich, sang vor sich hin und liebte es zu kuscheln. Ein richtiger Schmusebär. Er vermittelte nach aussen hin nicht den Eindruck, als würden ihm die Streitereien seiner Eltern etwas anhaben. Doch ich spürte, dass ihm der andauernde Rosenkrieg sehr nahe ging. Er verhielt sich unheimlich zurückhaltend, geradezu unemotional, wenn der Gesprächsinhalt seine Mutter oder seinen Alltag bei seiner Mutter betraf. Jedes Thema, welches nicht mit unserem gemeinsamen Erlebten zu tun hatte, blockte er sofort ab. Als würde sein Gedächtnis in diesen Momenten versagen. Er konnte oder wollte sich nicht mehr daran erinnern, was er gegessen hatte, wann er bei seiner Grossmutter war oder was er am Wochenende gemacht hatte. Seine Antwort war in solchen Situationen immer die gleiche: "Ich weiss nicht". Ich war sehr besorgt über diesen Zustand. Wurde er von Penise derart unter Druck gesetzt, ja nichts zu erzählen? Tobin hatte Angst, Angst irgendeine falsche Aussage zu machen. Sie musste ihn so getrimmt haben, dass er sich vor den Konsequenzen fürchtete. Ich versuchte Tobin deshalb immer wieder spüren zu lassen, dass er keine Angst haben müsse. Dass er bei mir sich selbst sein könne und ich für ihn da wäre, wenn er Sorgen hätte. Er sollte wissen, dass ich ihn nie im Stich lassen würde. Sein Zustand in solchen Momenten, versetzte mir einen tiefen Stich ins Herz. Jetzt musste dringend etwas geschehen, damit Tobin diese Mauer überwinden konnte. So entschloss ich mich, Hilfe zu suchen. Ich kontaktiere Frau Amsel, die Sozialberaterin der ansässigen Familienberatung. Ich erklärte ihr die Situation und den Zustand von Tobin. Sie bestätigte mir mein Gefühl, dass es wichtig wäre, etwas zu unternehmen und bot mir ein separates Gespräch mit beiden Parteien an. Zusätzlich bot sie mir die Möglichkeit an, Tobin an einem Programm des psychiatrischen Dienstes teilzunehmen zu lassen, mit dem Thema "Meine Eltern sind getrennt". Die Betreuung würden jeweils in Gruppen von maximal 6 Kindern durchgeführt. Ich fand die Idee sehr gut und stimmt zu. Doch leider hatte ich als Vater, ohne Sorgerecht, nicht die Befugnis, das zu entscheiden. Es lag jetzt an Frau Amsel, Penise davon zu überzeugen, wie wichtig es wäre, Tobin zusammen mit anderen Kindern, an diesem Treffen teilnehmen zu lassen. Ich bat sie auch, Penise nicht darüber in Kenntnis zu setzen, dass ich es gewesen war, der für Tobin Hilfe gesucht hatte. Es war offensichtlich, dass sie sonst ablehnen würde. Die verständnisvolle Reaktion von Frau Amsel lies vermuten, dass sie diese Problematik bereits kannte und nicht zum ersten Mal auf diese Weise vorgehen musste. Jetzt konnte ich nur noch abwarten und auf die Vernunft von Penise hoffen. Wochen später erhielt ich dann von Frau Amsel Bescheid. Leider wollte Penise weder ein Gespräch, noch wollte sie Tobin zur Gruppentherapie anmelden. Ich war unendlich enttäuscht über diese Nachricht. Vielleicht war ich paranoid, aber ich vermutete, dass es Penise mit der Angst zu tun bekommen hatte, dass Tobin etwas ausplaudern konnte, was niemand erfahren durfte. Was auch immer es war, Tobin und ich waren wieder einmal dem Wille von Penise ausgeliefert. Frau Amsel tat es sehr leid. Sie machte mir auch klar, dass weder sie noch ich etwas dagegen unternehmen könnten. Penise hatte die absolute Macht über Tobins Leben. Obergericht gegen Bezirksgericht Am 27. Februar erhielt ich einen Beschluss des Obergerichts. Voller Hoffnung öffnete ich das Schreiben. Ich konnte nicht glauben, was ich dann las, denn es waren wieder keine relevanten Entscheide gefällt worden. Weder für Tobins Judo-Training, noch bezüglich dem Besuchsrecht oder der überhöhten Alimente. Das einzig Positive war, dass der von Penise verlangte Prozesskostenvorschuss von CHF 3'500.-, den ich ihr hätte vorfinanzieren sollen, abgewiesen wurde. Dafür erhielt sie jetzt eine unentgeltliche Prozessführung und Rechtsvertretung. Mir war klar, das Chaos war perfekt. Sie konnte jetzt so viel Aufwand treiben, wie sie Lust dazu hatte und dies alles auf Kosten des Steuerzahlers. Zuletzt wurden wir - wie üblich - aufgefordert, Stellung zu nehmen. Eine "never ending story" mit diesen Stellungnahmen der Stellungnahmen. Meine finanziellen Mittel waren alle längst erschöpft. Meine Schulden ins unermessliche gestiegen. Gegen einen Angriff von Penise, welche jetzt keine Kosten mehr scheuen musste, hätte ich niemals mehr bestehen können. Wir mussten also dringend handeln. So machte Herr Zweifel eine weitere Eingabe ans Obergericht, um meine finanziellen Situation zu erläutern Der Beklagte ist nicht mehr Teilhaber der Existenz GmbH. Der schlechte Geschäftsgang zwang den Beklagten zu handeln. Seine desolate finanzielle Situation zwang ihn, seine Firmenanteile an seinen Vater zu übereignen, während der Beklagte zwar noch Geschäftsführer ist, jedoch keine Stammeinlage mehr hält. Im Gegenzug zu dieser Abtretung der Stammanteile an den Vater wurden in entsprechendem Unfange Schulden des Beklagten bei seinem Vater getilgt. Diese Bereinigung der Beteilungsverhältnisse war Voraussetzung für die neue Investorin, der Firma in erheblichen Umfang finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. In der entsprechenden Vereinbarung musste die Existenz GmbH eine Stillschweige-Klausel eingehen, so dass der Beklagte nicht befugt ist, in diesem Verfahren Einzelheiten und den genauen Betrag sowie den Namen der Investorin bekannt zu geben. Er ist jedoch bereit, sollte dies unumgänglich sein, dem Gericht Einsicht in den Entsprechenden Vertrag zu gewähren. Conditio sine qua non für das finanzielle Engagement der Investorin war und ist die Sanierung der Ertragslage der Existenz GmbH. Eine zentrale Massnahme - nebst einem Ausbau der Verkaufsbemühungen durch Neueinstellung von entsprechendem Fachpersonal - war eine weitere Lohnkürzung für den Beklagten, welche auf den 1. Februar in Kraft trat. ...dem Beklagten wurden in den vergangenen Monaten bereits regelmässig über CHF 1'000.- weniger als der Notbedarf ausbezahlt. Dies hat sich ab dem Februar noch massiver verschärft, indem nun mehr als CHF 2'000.- fehlen. Der Beklagte wird damit von der Klägerin systematisch in den privaten Ruin getrieben. Er musste zur Deckung der nötigsten Ausgaben bereits wieder zwei Darlehen von je CHF 3'000.- bei seinem Vater und seiner Freundin aufnehmen, ohne Aussicht darauf, diese innert nützlicher Frist zurückzahlen zu können. Das kann unmöglich das Resultat eines nach unseren Gesetzen geführten Eheschutzverfahrens sein... Da aufgrund der bisherigen Erfahrungen nicht davon ausgegangen werden kann, dass das Rekursverfahren innert nützlicher Frist abgeschlossen werden kann, ist diese Massnahme für den Beklagten von existentieller Bedeutung. Insbesondere läuft er Gefahr, von der Investorin, die aufgrund des gewährten partialischen Darlehens weit reichende Mitsprache- und Mitentscheidungsrechte haben, als Geschäftsführer entlassen zu werden, wenn er zufolge seiner sich explosionsartig verschlimmernden finanziellen Lage zum Sicherheitsrisiko für die Firma wird. Trotz Gewährung der Darlehen durch den Vater und Freundin steht der Beklagte bei seiner Bank erheblich im Minus. Seine Konti weisen folgenden Stand per 14. März auf: - X-Bank Privatkonto: CHF -5'799.76 - X-Bank Sparkonto: CHF 4.80 - Y-Bank Privatkonto: CHF 113.16 Daneben bestehen noch diverse unbezahlte Rechnungen, insbesondere jene für die direkte Bundessteuer. Ohne sofortige Wiedererteilung der aufschiebenden Wirkung im beantragten Umfange ist die Katastrophe für den Beklagten vorprogrammiert. Die Firma wird es nicht akzeptieren, dass gegen ihren Geschäftsführer in erheblichem Umfange Betreibungen laufen. Ich bitte Sie deshalb, dem Antrag des Beklagten stattzugeben. Zwei Wochen später traf dann bereits die Entscheidung vom Obergericht ein. Vorab einige Erläuterungen: Als wir am 29. September des letzten Jahres den Rekurs beim Obergericht stellten, war Penise arbeitslos und mein Lohn höher. Wir beantragten damals eine Reduktion der Alimente von CHF 3'770.- auf CHF 2,870.-. Das wäre in der derzeitigen Situation der angemessene Betrag gewesen. Mittlerweile hatte sie aber wieder Arbeit gefunden und erzielte ein regelmässiges Einkommen. Mein Salär musste jedoch aufgrund der miserablen Situation gekürzt werden. Anhand dieser neuen Umstände, hätte die Alimente eigentlich aktuell nur noch CHF 1'920.- sein müssen. Dies beantragten wir auch so. Herr Würgin lehnte diese Eingabe allerdings systematisch ab, was vom Obergericht gebilligt wurde. Der Grund dafür war, dass gemäss Gesetz nur der Betrag akzeptiert werden musste, welcher damals im September von uns beantragt

