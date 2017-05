Mit einem Plus von knapp 40% gehört die Straumann Holding zu den erfolgreichsten Aktien der Schweiz. Die Dividende des mittlerweile umgerechnet 8 Mrd. Euro schweren Dentaltechnikers hingegen entwickelt sich alles andere als dynamisch. Im Schnitt 2-3% Plus pro Jahr sind vielleicht bei Rendite-Rennern aus dem Versorger- oder Rückversicherungs-Sektor tolerabel - nicht jedoch bei einer Health Care-Firma. Doch obwohl Kontinuität (18 Jahre ohne Kürzung) und Payout (40%) stimmen, ist Straumann ohnehin kein DividendenAdel, schließlich steht bei der Rendite eine Null vor dem Komma. Gut so, denn auf diese Weise kommen man überhaupt nicht in Verlegenheit, sich auf dieses Unternehmen einzulassen, das mit einem Kurs/Umsatz-Verhältnis von 8 und einem...

Den vollständigen Artikel lesen ...