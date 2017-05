Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Royal Dutch Shell -3,5% auf 2108,5, davor 12 Tage im Plus (9,11% Zuwachs von 2002,5 auf 2185), Barrick Gold -3,51% auf 16,51, davor 9 Tage im Plus (6,94% Zuwachs von 16 auf 17,11), Verizon +1,26% auf 45,04, davor 8 Tage im Minus (-4,73% Verlust von 46,69 auf 44,48), Silver Standard Resources -3,04% auf 10,22, davor 7 Tage im Plus (15,44% Zuwachs von 9,13 auf 10,54), Gold -0,06% auf 1256,84, davor 6 Tage im Plus (3,06% Zuwachs von 1220,28 auf 1257,58), EUR/GBP Spot -0,28% auf 0,858, davor 5 Tage im Plus (2,38% Zuwachs von 0,84 auf 0,86), QSC -0,1% auf 1,975, davor 5 Tage im Plus (6,29% Zuwachs von 1,86 auf 1,98), Deutsche Wohnen -0,93% auf 34,215, davor 5 Tage im Plus (5,11% Zuwachs von 32,85 auf 34,53), Fagerhult +1,48% auf 342,5, davor 5 Tage im Minus...

