Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Barclays von 260 auf 250 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Geschäft mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen (FICC) sei in den vergangenen Quartalen die entscheidende Triebfeder für die Ertragsentwicklung der Investmentbanken gewesen, schrieb Analyst Alevizos Alevizakos in einer Branchenstudie vom Freitag. Im zweiten Quartal dürften die Anleger jedoch wieder in die harte Realität zurückgeworfen werden./ag/zb

ISIN: GB0031348658