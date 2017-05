DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Das griechische Parlament hat am Donnerstag ein weiteres Sparpaket verabschiedet. Es sieht unter anderem neuerliche Rentenkürzungen und Steuererhöhungen vor. Die von den Geldgebern - der EU und dem Internationalen Währungsfonds (IWF) - geforderten Sparmaßnahmen sind Voraussetzung für weitere Hilfszahlungen an das hoch verschuldete Land. Für das Paket stimmten 153 Abgeordnete, dagegen votierten 128 Parlamentarier.

Die Regierung unter Syriza-Ministerpräsident Alexis Tsipras von der linken Syriza-Partei und sein rechtspopulistischer Juniorpartner der Unabhängigen Griechen (Anel) versprechen sich von der neuerlichen Sparrunde Einnahmen in Höhe von 4,5 Milliarden Euro.

Griechenland braucht bis zum Juli wieder frisches Geld aus einem 86 Milliarden Euro schweren dritten Kreditprogramm. Dann stehen Rückzahlungen in Höhe von 7 Milliarden Euro an, die Griechenland aus eigener Kraft nicht leisten kann. Gegen die Sparmaßnahmen hatten am Mittwoch tausende Griechen mit einem 24-stündigen Generalstreik protestiert.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Tele Columbus AG, ausführliches Jahresergebnis

07:30 GB/Air Berlin plc, ausführliches Ergebnis 1Q

10:00 DE/Wacker Chemie AG, HV

12:00 DE/Landgericht Nürnberg-Fürth, Urteilsverkündung zur Prevent-Klage

gegen Beteiligung von Ningbo Jifeng an Grammer

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Amadeus Fire AG 3,66 EUR Deutsche Bank AG 0,19 EUR 3U Holdings AG 0,01 EUR Drillisch AG 1,80 EUR United Internet AG 0,80 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Erzeugerpreise April PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,2% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+3,1% gg Vj -EU 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone Mai (Vorabschätzung) PROGNOSE: -3,0 zuvor: -3,6

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.364,70 +0,05% Nikkei-225 19.600,13 +0,24% Shanghai-Composite 3.086,03 -0,13% INDEX zuletzt +/- % DAX 12.590,06 -0,33% DAX-Future 12.606,00 +0,37% XDAX 12.604,81 +0,36% MDAX 24.646,87 -0,16% TecDAX 2.195,73 -0,11% EuroStoxx50 3.562,22 -0,63% Stoxx50 3.220,80 -0,75% Dow-Jones 20.663,02 +0,27% S&P-500-Index 2.365,72 +0,37% Nasdaq-Comp. 6.055,13 +0,73% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,50 +4

FINANZMÄRKTE

Europa

Ausblick - Der Verkaufsdruck an den europäischen Börsen dürfte zwar erst einmal abgearbeitet sein. Doch die jüngsten Verwerfungen am brasilianischen Aktienmarkt dürften nach Meinung von Beobachtern Spuren bei den internationalen Investoren hinterlassen haben. Aber auch der kleine Verfalltermin in Europa könnte am Mittag für eine erneut steigende Volatilität in den europäischen Indizes sorgen. In diesem Umfeld sieht IG den DAX am Morgen 16 Punkte höher bei 12.606 Punkten, auch der Euro-Stoxx-50 wird leicht im Plus erwartet. Für einen Wiedereinstieg könnte es dennoch zu früh sein, denn das Politik-Chaos in Washington dürfte sich fortsetzen. Damit bleibt die Unsicherheit bestehen, dass die von der Börse erhofften Steuererleichterungen für US-Unternehmen, die erhofften Infrastrukturprojekte in den USA wie auch die Deregulierung der US-Banken länger auf sich warten lassen dürften. Damit könnten die Börsen zunächst in eine volatile Seitwärtsbewegung übergehen.

Rückblick: Leichter - Die Skandale um US-Präsident Donald Trump drückten weiter auf die Stimmung. Zwar holten die Börsen am Nachmittag einen Teil ihrer Verluste wieder auf, die großen Indizes schlossen jedoch im Minus. "Eine Amtsenthebung des US-Präsidenten wird immer offener diskutiert. Da ist es verständlich, wenn Investoren nach der jüngsten Aktien-Rally Kursgewinne einbuchen", sagte ein Analyst. Trumps große Pläne wie der einer Steuersenkung hätten "einen schweren Schlag bekommen". Der Bankensektor setzte die Talfahrt vom Vortag fort und verlor 0,8 Prozent, der konjunktursensible Automobilsektor gab um 0,9 Prozent nach. Burberry stiegen um 4,7 Prozent, getrieben von guten Geschäftszahlen und einer Erhöhung der Dividende. Thomas Cook legten um 1,3 Prozent zu, nachdem der Reiseveranstalter von guten Buchungen berichtet hatte. Fiat Chrysler gaben um 3,1 Prozent nach. Laut Berichten bereitet das US-Justizministerium Klagen wegen falscher Abgaswerte vor. Danone und Anheuser Busch büßten jeweils rund 3 Prozent ein. Händler führten dies auf zum Teil einbrechende Währungen der Wachstumsregionen zurück. Der brasilianische Real rutschte wegen der politischen Krise dort auf den tiefsten Kurs seit Dezember. Beide Konzerne sind dort vertreten.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Merck verloren 2,6 Prozent und waren damit Schlusslicht im DAX. Zwar überbot Merck bei Umsatz und Gewinn die Konsensschätzungen, Analysten kritisierten aber die Jahresziele als zu vorsichtig. Am Tag der HV der Deutschen Bank schlossen deren Aktien 0,3 Prozent leichter. Der Kursabschlag von 3,9 Prozent oder 3,65 Euro bei Deutschen Börse ging zum großen Teil auf das Konto des Dividendenabschlags von 2,35 Euro. Zooplus verloren trotz eines kräftigen Wachstums 3,2 Prozent. Der Gewinn des Internethändlers stieg längst nicht so stark wie der Umsatz.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR) +0,1% auf 12.605 Punkte

Ereignislos ohne auffällige Einzelbewegungen ist am Donnerstag das nachbörsliche Geschäft bei Lang & Schwarz verlaufen.

USA / WALL STREET

Leicht erholt - Nach dem schwächsten Handelstag seit Monaten am Vortag ging es mit den Indizes wieder etwas nach oben. Etwas Rückenwind kam von gut ausgefallenen Konjunkturdaten. Hinzu kamen solide Geschäftszahlen aus dem Einzelhandel von Wal-Mart, was auf eine gesunde Konsumnachfrage schließen lässt - das wichtigste Standbein der US-Ökonomie. "Der Skandal dominiert derzeit dermaßen, dass es nicht viel braucht, um die Anleger wieder zu verschrecken, kommentierte Connor Campbell, Finanzanalyst bei Spreadex, das Handelsgeschehen. Marktbeobachter sprachen von einem politischen Stillstand angesichts der Vorwürfe und Skandale um Trump. "Alles, was in Washington passiert, dürfte die vom Markt erwartete Steuerreform bzw. signifikante Steuersenkung wenn nicht aus der Spur bringen, dann doch wenigstens verzögern", sagte ein Marktstratege. Wal-Mart stiegen nach soliden Geschäftszahlen um 3,2 Prozent und waren klarer Sieger im Dow-Jones-Index. Am Ende rangierten Cisco Systems. In Reaktion auf die bereits am Vorabend veröffentlichten Quartalszahlen verlor die Aktie über 7 Prozent. Cisco Systems rechnet mit einer Beschleunigung des Umsatzrückgangs. Bei Sprint und T-Mobile US gab es Fusionsfantasie, nachdem CFO Braxton Carter von T-Mobile US laut über mögliche Kosteneinsparungen bei einem Zusammengehen nachgedacht hatte. T-Mobile US legten um 2,8 Prozent zu, Sprint um 7,5 Prozent. Am Rentenmarkt stabilisierten sich die Renditen nach ihrem Absturz am Vortag wieder.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17.34 Uhr EUR/USD 1,1113 +0,1% 1,1099 1,1123 EUR/JPY 123,82 -0,0% 123,87 123,57 EUR/CHF 1,0893 +0,1% 1,0880 1,0882 GBP/EUR 1,1656 -0,0% 1,1658 1,1688 USD/JPY 111,41 -0,2% 111,59 111,09 GBP/USD 1,2953 +0,1% 1,2939 1,3000

Nachdem am Devisenmarkt an den Vortagen praktisch die gesamte "Trump-Rally" ausgepreist wurde, tat sich der Dollar mit einer Gegenbewegung zunächst schwer. Im Nachmittagshandel in New York überraschte er dann aber mit einem plötzlichen scharfen Anstieg, unter anderem zum Euro und zum Pfund Sterling. Händler taten sich mit dem Auslöser der Kursbewegung schwer. Einige spekulierten über Schnäppchenkäufe nach dem jüngsten Rücksetzer, andere verwiesen mangels sonstiger Gründe auf falkenhafte Aussagen von US-Notenbankerin Loretta Mester. Sie plädiert für weitere Zinserhöhungen. Der Dollarindex, der zur Mittagszeit noch kaum verändert lag, stand zuletzt 0,3 Prozent höher. Der Euro ging mit 1,1108 Dollar um nach Wechselkursen um 1,1166 am Vorabend. Im Tief hatte er bis auf 1,1075 nachgegeben.

Am Freitagmorgen behauptet sich der Euro auf dem Niveau, auf dem er sich am Donnerstag im späten US-Handel bewegt hatte. Devisenanalyst Brad Bechtel von Jefferies glaubt aber, dass der Dollar in den kommenden Monaten aufwerten wird. Derzeit werde die US-Währungen von politischen Themen wie der Untersuchung der Russland-Kontakte von Präsident Trump und Zweifeln am Zustandekommen der geplanten Wirtschaftsreformen bewegt. Bald dürften aber die im Jahresverlauf anstehenden Zinserhöhungen der US-Notenbank dem Greenback wieder die Richtung vorgeben, erwartet Bechtel.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,83 49,35 +1,0% 0,48 -11,8% Brent/ICE 52,92 52,51 +0,8% 0,41 -9,7%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 19, 2017 01:34 ET (05:34 GMT)

Volatil ging es am Ölmarkt zu. Die Ölpreisrally des Vortages schien zunächst auszulaufen, ehe die Preise wieder den Weg nach oben antraten. US-Leichtöl der Sorte WTI verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 49,33 Dollar und damit ein Dreiwochenhoch. Ein stützender Faktor dürfte gewesen sein, dass auf dem US-Ölumschlagplatz Cushing die Vorräte gesunken sind. Das ging aus Daten des Branchendienstes Genscape hervor. Markteilnehmer rechnen in den nächsten Tagen bis zum Opec-Treffen am 25. Mai mit einem sprunghaften Handel am Ölmarkt. Bei dem Treffen sollen die Opec-Länder der Vereinbarung Russlands und Saudi-Arabiens zustimmen, die Förderdrosselung zeitlich auszuweiten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.248,46 1.245,90 +0,2% +2,56 +8,4% Silber (Spot) 16,65 16,57 +0,5% +0,08 +4,5% Platin (Spot) 930,80 932,50 -0,2% -1,70 +3,0% Kupfer-Future 2,54 2,53 +0,3% +0,01 +0,8%

Der Goldpreis kam nach seiner jüngsten "Trump-Rally" deutlicher zurück, zusätzlich belastet vom steigenden Dollar. Die Feinunze kostete mit 1.248 Dollar 1 Prozent weniger als am Vorabend. Am Vortag hatte der Goldpreis mit den Trump-Schlagzeilen den höchsten Settlementstand seit Ende April erklommen.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR

GELDPOLITIK USA

Die Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland, Loretta Mester, zeichnet ein positives Bild der US-Konjunktur. Die Notenbank stehe deshalb vor weiteren Zinsschritten. Mester gab aber keinen Hinweis darauf, wann sie den nächsten Zinsschritt für richtig hält.

HANDELSPOLITIK USA

Die US-Regierung hat die von ihr angekündigte Neuverhandlung des nordamerikanischen Freihandelsabkommens Nafta eingeleitet.

STEUERPOLITIK DEUTSCHLAND

Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) hat Vorschläge ihres Hauses bekräftigt, Fremd- und Eigenkapital steuerlich in Zukunft gleich zu behandeln. Es sei "nicht gerecht, Investitionen, die aus Eigenkapital finanziert werden, steuerlich schlechter zu behandeln als kreditfinanzierte Investments", sagte sie zur Begründung.

ASYLPOLITIK DEUTSCHLAND

Der Bundestag hat das von der Regierung vorgelegte Maßnahmenpaket zur effektiveren Ausweisung abgelehnter Asylbewerber beschlossen. Das "Gesetz sieht unter anderem erweiterte Möglichkeiten für Abschiebehaft sowie zum Zugriff auf Smartphone-Daten von Flüchtlingen vor. Asylsuchende ohne Bleibeperspektive sollen bis zu zwei Jahre in Erstaufnahmeeinrichtungen bleiben, der mögliche Ausreisegewahrsam wird verlängert.

POLITIK FRANKREICH

Nach ihrer Niederlage bei der Präsidentschaftswahl tritt die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen bei der Parlamentswahl im Juni an. "Ja, ich werde Kandidatin", sagte Le Pen im Fernsehsender TF1. Sie werde im nordfranzösischen Wahlkreis Hénin-Baumont antreten, einer Hochburg ihrer Partei Front National (FN). Dort hatte sie bereits - vergeblich - in den Jahren 2007 und 2012 für das Parlament kandidiert.

POLITIK / BRASILIEN

Ein Jahr nach der Amtsenthebung der brasilianischen Präsidentin Dilma Rousseff droht ihrem konservativen Amtsnachfolger Michel Temer ein ähnliches Schicksal. Das Oberste Bundesgericht genehmigte Ermittlungen gegen den 76-jährigen Staatschef wegen Korruption. Hintergrund ist ein heimlicher Mitschnitt eines Gesprächs, in dem Temer Schweigegeldzahlungen an den inhaftierten Ex-Parlamentspräsidenten Eduardo Cunha gebilligt haben soll. Trotz zunehmender Rücktrittsforderungen will Temer jedoch im Amt bleiben.

AUTOMOBILBRANCHE / AIRBAGSKANDAL

Einige Autohersteller, die defekte Airbags des japanischen Produzenten Takata in ihren Fahrzeugen verbaut hatten, zahlen nun 553 Millionen US-Dollar an ihre Kunden. Betroffene sollen für die Reparatur und finanzielle Verluste entschädigt werden, die aus dem Rückruf der Airbags entstanden sind, wie aus einem Gerichtsdokument in Miami hervorgeht. Damit wird der Streit um die defekten Airbags mit den Autoherstellern Toyota, Subaru, Mazda und BMW beigelegt. Andere Autobauer wie Honda oder Ford sind nicht Teil des aktuellen Vergleichs.

BMW

wird in China weiter investieren, kündigte BMW-Produktionsvorstand Oliver Zipse bei der Eröffnung des Nordteils des Werks in Dadong an. Das nächste Projekt des Joint Ventures BMW Brilliance Automotive (BBA) sei der Umbau des Südteils des Werks in Dadong. "Sobald diese Umbauarbeiten beendet sind, werden wir über eine noch größere Flexibilität verfügen, um den künftigen Marktbedarf abdecken zu können", sagte Zipse. Die beiden BBA-Werke in Dadong und Tiexi produzieren fünf BMW-Modelle. Mit der Norderweiterung könne künftig der X3 als sechstes Modell gefertigt werden.

DEUTSCHE BANK

Auf der Hauptversammlung sind bei der Abstimmung über die Tagesordnungspunkte Überraschungen ausgeblieben. Management und Aufsichtsrat konnten für ihre Anträge jeweils die klare Mehrheit der Aktionäre hinter sich versammeln.

VOLKSWAGEN

VW-Konzernchef Matthias Müller weist den Verdacht zurück, er persönlich sei für Marktmanipulationen an der Börse im Zusammenhang mit der Dieselaffäre verantwortlich. "Wir sind überzeugt, dass wir alle kapitalmarktrechtlichen Publizitätspflichten ordnungsgemäß und verantwortungsvoll erfüllt haben", sagte Müller dem Handelsblatt. "Ich habe mir persönlich nichts vorzuwerfen."

