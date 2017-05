DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Der frühere Senator Joe Lieberman zeichnet sich als Favorit von US-Präsident Donald Trump für den Chefposten bei der Bundespolizei FBI ab. Auf die Frage, ob Lieberman ein Top-Anwärter auf den Posten sei, entgegnete Trump am Donnerstag vor Journalisten in Washington: "Ja". Lieberman steht nicht im Verdacht, ein Gefolgsmann des republikanischen Präsidenten zu sein. Im Wahlkampf hatte er Trumps Rivalin Hillary Clinton unterstützt. Im Jahr 2000 hatte er an der Seite des Demokraten Al Gore für den Posten des Vizepräsidenten kandidiert. Lieberman war 24 Jahre Senator für den US-Bundesstaat Connecticut, zuletzt als parteiunabhängiger Politiker. 2013 zog er sich zurück. Trump hatte den bisherigen FBI-Chef James Comey vergangene Woche unter fragwürdigen Umständen entlassen.

AUSBLICK KONJUNKTUR

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.364,70 +0,05% Nikkei-225 19.602,44 +0,25% Hang-Seng-Index 25.256,73 +0,48% Kospi 2.236,05 -2,22% Shanghai-Composite 3.085,93 -0,14% S&P/ASX 200 5.725,50 -0,22%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Wenig Bewegung gibt es zum Wochenausklang an den Aktienmärkten in Ostasien. Die Blicke der Investoren sind dabei weiterhin auf Washington gerichtet, wo das Politchaos in die nächste Runde geht. So hat US-Präsident Donald Trump die Einsetzung eines Sonderermittlers in der Russland-Affäre als "schädlich für die USA " bezeichnet. Der ehemalige FBI-Direktor Robert Mueller soll mögliche Verbindungen von Trumps Wahlkampfteam mit Russland untersuchen. Marktteilnehmer sprechen allerdings von einer leichten Stabilisierung der Märkte, nach den deutlichen Abgaben der vergangenen Tage. Auch die Wall Street hat am Vortag im späten Handel noch den Sprung ins Plus geschafft. Doch die Anleger bleiben zurückhaltend, zu Gelegenheitskäufen auf dem tieferen Niveau kommt es nicht, ergänzt ein Marktbeobachter. Der Abgabedruck bei den australischen Banken dauert an. Auslöser sind im Laufe der Woche bekannt gewordene Pläne der Regierung, wonach die Institute eine Abgabe auf Verbindlichkeiten entrichten sollen. Diese soll ab Juli erhoben werden. Die vier größten Banken des Landes machen rund ein Viertel der Gewichtung im S&P/ASX-200 aus. Westpac Banking und National Australia Bank haben im Wochenverlauf rund 6 Prozent eingebüßt und geben am Freitag weiter nach.

US-NACHBÖRSE

Deutlich nach oben ging es im nachbörslichen Handel am Donnerstag für die Gap-Aktie. Der US-Bekleidungseinzelhändler hat mit dem flächenbereinigten Umsatz-Wachstum die Erwartungen der Analysten übertroffen. Diese hatten einen leichten Rückgang prognostiziert. Treiber war der starke Umsatz der Ladenkette Old Navy. Gap hält an den Zielen für 2017 fest, geht aber jetzt davon aus, dass die Zahl der Läden in diesem Jahr in etwa gleich bleibt, nachdem bislang netto 40 Läden hinzu kommen sollten. Die Aktie legte bis um 19.59 Uhr Ortszeit auf nasdaq.com um 4,5 Prozent auf 24,24 Dollar zu. Die Aktie von Applied Materials verbesserte sich um 0,4 Prozent auf 44,08 Dollar. Die Ergebnisse für das zweite Quartal übertrafen die Erwartungen des Marktes. Auch der Ausblick lag über den Schätzungen der Analysten. Die Papiere des Einzelhändlers Ross Stores legten um 4,2 Prozent auf 63,63 Dollar zu. Die Ergebnisse des ersten Quartals übertrafen auch hier die Prognosen der Analysten. Auch der Ausblick auf das laufende Quartal konnte überzeugen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 20.663,02 0,27 56,09 4,56 S&P-500 2.365,72 0,37 8,69 5,67 Nasdaq-Comp. 6.055,13 0,73 43,89 12,48 Nasdaq-100 5.626,31 0,82 45,76 15,68 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,02 Mrd 0,99 Mrd Gewinner 1.517 658 Verlierer 1.462 2.393 Unverändert 130 58

Leicht erholt - Nach dem schwächsten Handelstag seit Monaten am Vortag ging es mit den Indizes wieder etwas nach oben. Etwas Rückenwind kam von gut ausgefallenen Konjunkturdaten. Hinzu kamen solide Geschäftszahlen aus dem Einzelhandel von Wal-Mart, was auf eine gesunde Konsumnachfrage schließen lässt - das wichtigste Standbein der US-Ökonomie. "Der Skandal dominiert derzeit dermaßen, dass es nicht viel braucht, um die Anleger wieder zu verschrecken, kommentierte Connor Campbell, Finanzanalyst bei Spreadex das Handelsgeschehen. Marktbeobachter sprachen von einem politischen Stillstand angesichts der Vorwürfe und Skandale um Trump. "Alles, was in Washington passiert, dürfte die vom Markt erwartete Steuerreform bzw. signifikante Steuersenkung wenn nicht aus der Spur bringen, dann doch wenigstens verzögern", sagte ein Marktstratege. Wal-Mart stiegen nach soliden Geschäftszahlen um 3,2 Prozent und waren klarer Sieger im Dow-Jones-Index. Am Ende rangierten Cisco Systems. In Reaktion auf die bereits am Vorabend veröffentlichten Quartalszahlen verlor die Aktie über 7 Prozent. Cisco Systems rechnet mit einer Beschleunigung des Umsatzrückgangs. Bei Sprint und T-Mobile US gab es Fusionsfantasie, nachdem CFO Braxton Carter von T-Mobile US laut über mögliche Kosteneinsparungen bei einem Zusammengehen nachgedacht hatte. T-Mobile US legten um 2,8 Prozent zu, Sprint um 7,5 Prozent

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,27 2,4 1,24 6,4 5 Jahre 1,77 2,0 1,75 -15,0 7 Jahre 2,04 1,1 2,03 -21,1 10 Jahre 2,23 0,4 2,23 -21,6 30 Jahre 2,90 -1,1 2,91 -16,4

Am Rentenmarkt stabilisierten sich die Renditen nach ihrem Absturz am Vortag wieder. Da hatten viele Anleger den vermeintlich sicheren Rentenhafen angesteuert, verunsichert durch das Politchaos in Washington. Neben einer Gegenreaktion führten Beobachter die Stabilisierung auf die guten Konjunkturdaten vom Tage zurück. Sie ließen die ohnehin schon mit einer hohen Wahrscheinlichkeit erwartete Zinserhöhung im Juni noch sicherer erscheinen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen zeigte sich am Ende des Tages mit knapp 2,23 Prozent kaum verändert.

DEVISEN

EUR/USD 1,1112 +0,1% 1,1099 1,1136 +5,7% EUR/JPY 123,78 -0,1% 123,87 123,62 +0,7% EUR/GBP 0,8578 -0,0% 0,8578 0,8591 +0,6% GBP/USD 1,2953 +0,1% 1,2939 1,2964 +5,0% USD/JPY 111,41 -0,2% 111,59 110,99 -4,7% USD/KRW 1126,28 -0,3% 1129,30 1125,52 -6,7% USD/CNY 6,8930 +0,1% 6,8893 6,8936 -0,8% USD/CNH 6,8872 +0,0% 6,8860 6,8814 -1,3% USD/HKD 7,7827 +0,0% 7,7824 7,7847 +0,4% AUD/USD 0,7423 +0,1% 0,7418 0,7444 +2,9%

Nachdem am Devisenmarkt an den Vortagen praktisch die gesamte "Trump-Rally" ausgepreist wurde, tat sich der Dollar mit einer Gegenbewegung zunächst schwer. Im Nachmittagshandel in New York überraschte er dann aber mit einem plötzlichen scharfen Anstieg, unter anderem zum Euro und zum Pfund Sterling. Händler taten sich mit dem Auslöser der Kursbewegung schwer. Einige spekulierten über Schnäppchenkäufe nach dem jüngsten Rücksetzer, andere verwiesen mangels sonstiger Gründe auf falkenhafte Aussagen von US-Notenbankerin Loretta Mester. Sie plädiert für weitere Zinserhöhungen. Der Dollarindex, der zur Mittagszeit noch kaum verändert lag, stand zuletzt 0,3 Prozent höher. Der Euro ging mit 1,1108 Dollar um nach Wechselkursen um 1,1166 am Vorabend. Im Tief hatte er bis auf 1,1075 nachgegeben.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,78 49,35 +0,9% 0,43 -11,9% Brent/ICE 52,91 52,51 +0,8% 0,40 -9,7%

Volatil ging es am Ölmarkt zu. Die Ölpreisrally des Vortages schien zunächst auszulaufen, ehe die Preise wieder den Weg nach oben antraten. US-Leichtöl der Sorte WTI verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 49,33 Dollar und damit ein Dreiwochenhoch. Ein stützender Faktor dürfte gewesen sein, dass auf dem US-Öldrehkreuz Cushing die Vorräte gesunken sind. Das ging aus Daten des Branchendienstes Genscape hervor. Markteilnehmer rechnen in den nächsten Tagen bis zum Opec-Treffen am 25. Mai mit einem sprunghaften Handel am Ölmarkt. Bei dem Treffen sollen die Opec-Länder der Vereinbarung Russlands und Saudi-Arabiens zustimmen, die Förderdrosselung zeitlich auszuweiten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.249,04 1.245,90 +0,3% +3,14 +8,5% Silber (Spot) 16,66 16,57 +0,5% +0,09 +4,6% Platin (Spot) 930,90 932,50 -0,2% -1,60 +3,0% Kupfer-Future 2,54 2,53 +0,2% +0,01 +0,7%

Der Goldpreis kam nach seiner jüngsten "Trump-Rally" deutlicher zurück, zusätzlich belastet vom steigenden Dollar. Die Feinunze kostete mit 1.248 Dollar 1 Prozent weniger als am Vorabend. Am Vortag hatte der Goldpreis mit den Trump-Schlagzeilen den höchsten Settlementstand seit Ende April erklommen. Im asiatischen Handel holt der Goldpreis einen Teil der Verluste wieder auf.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR

BRASILIEN

Das Oberste Bundesgericht Brasiliens hat Ermittlungen gegen Präsident Michel Temer wegen Korruption genehmigt. Vorausgegangen waren Berichte brasilianischer Medien, wonach Temer Schweigegeld-Zahlungen an den inhaftierten Ex-Parlamentspräsidenten Eduardo Cunha gebilligt hatte.

GELDPOLITIK USA

Die Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland, Loretta Mester, zeichnet ein positives Bild der US-Konjunktur. Die Notenbank stehe deshalb vor weiteren Zinsschritten. Mester gab aber keinen Hinweis darauf, wann sie den nächsten Zinsschritt für richtig hält.

HANDELSPOLITIK USA

Die US-Regierung hat die von ihr angekündigte Neuverhandlung des nordamerikanischen Freihandelsabkommens Nafta eingeleitet.

POLITIK BRASILIEN

Ein Jahr nach der Amtsenthebung der brasilianischen Präsidentin Dilma Rousseff droht ihrem konservativen Amtsnachfolger Michel Temer ein ähnliches Schicksal. Das Oberste Bundesgericht genehmigte Ermittlungen gegen den 76-jährigen Staatschef wegen Korruption. Hintergrund ist ein heimlicher Mitschnitt eines Gesprächs, in dem Temer Schweigegeldzahlungen an den inhaftierten Ex-Parlamentspräsidenten Eduardo Cunha gebilligt haben soll. Trotz zunehmender Rücktrittsforderungen will Temer jedoch im Amt bleiben.

AUTOMOBILBRANCHE / AIRBAGSKANDAL

Einige Autohersteller, die defekte Airbags des japanischen Produzenten Takata in ihren Fahrzeugen verbaut hatten, zahlen nun 553 Millionen US-Dollar an ihre Kunden. Betroffene sollen für die Reparatur und finanzielle Verluste entschädigt werden, die aus dem Rückruf der Airbags entstanden sind, wie aus einem Gerichtsdokument in Miami hervorgeht. Damit wird der Streit um die defekten Airbags mit den Autoherstellern Toyota, Subaru, Mazda und BMW beigelegt. Andere Autobauer wie Honda oder Ford sind nicht Teil des aktuellen Vergleichs.

BMW

wird in China weiter investieren, kündigte BMW-Produktionsvorstand Oliver Zipse bei der Eröffnung des Nordteils des Werks in Dadong an. Das nächste Projekt des Joint Ventures BMW Brilliance Automotive (BBA) sei der Umbau des Südteils des Werks in Dadong. "Sobald diese Umbauarbeiten beendet sind, werden wir über eine noch größere Flexibilität verfügen, um den künftigen Marktbedarf abdecken zu können", sagte Zipse. Die beiden BBA-Werke in Dadong und Tiexi produzieren fünf BMW-Modelle. Mit der Norderweiterung könne künftig der X3 als sechstes Modell gefertigt werden.

