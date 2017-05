Klartext: Deutsche Bank und Drillisch

Liebe Leserin, lieber Leser,

bei der gestrigen Hauptversammlung der Deutschen Bank ging es "wie erwartet" zu, was die Abstimmungsergebnisse betrifft.

Chart Deutsche Bank Aktie

Quelle: tradingview.com

Bei den Tagesordnungspunkten wurde den Vorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat zugestimmt, die Gegenanträge von kritischen Aktionärinnen und Aktionären bekamen keine Mehrheiten. Damit kann die Deutsche Bank in der Zukunft auf Wunsch eine deutliche Kapitalerhöhung durchführen (frische Mittel, aber auch Verwässerung des Anteils der derzeitigen Aktionäre). Und das neue Vergütungssystem für den Vorstand ist gebilligt. Dieses soll ab Januar 2017 gelten und "vereinfacht" sein mit "starkem Fokus auf die Interessen Aktionäre". Ich habe mir die Sache mal angeschaut, sind ja nur 59 Seiten (soviel zum Thema "vereinfacht"):

Deutsche Bank HV: Vergütungssystem gebilligt

Auf den S. 238 ff. des "Vergütungsberichts" wird erläutert, dass die variable Vergütung aus einer kurzfristigen und einer langfristigen Komponente besteht.

Quelle: Vergütungsbericht Deutsche Bank

Der Großteil (60%) der langfristigen Komponente hängt demnach davon ab, wie die Deutsche Bank-Aktie im Vergleich zu anderen internationalen Bank-Aktien abschneidet. Da muss die Aktie im 3-Jahres-Durchschnitt relativ gesehen über 60% der Performance der Vergleichs-Aktien erreichen, damit es eine Bonuszahlung gibt. Diese steigt dann, je besser die Deutsche Bank-Aktie abschneidet.

Und die Kurzfrist-Komponente? Die hängt von vier Faktoren ab, darunter die bereinigten zinsunabhängigen Aufwendungen. Diesen Punkt finde ich fragwürdig. Denn es bedeutet, wenn die Ausgaben gesenkt werden, gilt dies in dieser Hinsicht als Erfolg. Ich finde: Ausgaben senken ist "an sich" noch kein Erfolg - es kommt schließlich auf den Kontext an.

Und interessanterweise sollen bei dem Punkt die "Aufwendungen für Rechtsstreitigkeiten" herausgerechnet werden. Und die "Restrukturierungs- und Abfindungskosten". Na sowas.

Ich nehme mal ein Beispiel, was das in der Praxis bedeuten könnte: Die Deutsche Bank leistet sich wieder Klopse und wird im Milliardenbereich verklagt, muss daraufhin Tausende Mitarbeiter(innen) entlassen - und in Bezug auf die Bonuszahlung für das Management ist das positiv. Kein Witz. Denn die "zinsunabhängigen Aufwendungen" sind gesunken (weniger Mitarbeiter/innen). Gleichzeitig werden die Kosten für Abfindungen und auch für Rechtsstreitigkeiten bei der Berechnung der Bonuszahlung fürs oberste Management ja nicht berücksichtigt laut der neuen Regelegung.

Das nenne ich doch mal eine faire Regelung, die die richtigen Anreize im Sinne wirtschaftlicher Vernunft und Verantwortungsbewusstsein für die eigenen Mitarbeiter/innen setzt. (Ironie-Modus jetzt wieder ausgeschaltet).

Dann der Blick auf Drillisch:

Dann gab es auch noch bei der Drillisch AG die diesjährige ordentliche Hauptversammlung. Drillisch stand ja zuletzt in den Nachrichten, weil sich das Unternehmen mit United Internet zusammenschließen möchte (de facto läuft es eher auf eine Übernahme durch United Internet hinaus). So will United Internet die Telekommunikations-Tochter an Drillisch verkaufen - doch Drillisch zahlt nicht mit "Cash", sondern mit eigenen Aktien. Dadurch soll United Internet nach Abschluss der Transaktion dann 72,7% der Drillisch-Aktien und damit die Mehrheit halten. Zusammen wollen die beiden dann die Nummer 4 am deutschen Telekommunikationsmarkt werden. Das kam an der Börse gut an, wie die Kursreaktionen der beiden Aktien zeigten. Allerdings:

Drillisch: 1,85 Euro Dividende je Aktie

Dieser Zusammenschluss stand gar nicht auf der Tagesordnung der Hauptversammlung - denn dafür wird es eigene eigene Versammlung geben, und zwar eine außerordentliche Hauptversammlung, die am 25. Juli stattfinden soll. Bei der gestrigen ordentlichen Hauptversammlung ging es stattdessen um Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat (erfolgte) und Verwendung des Bilanzgewinns. Dieser soll zur Zahlung einer Dividende von 1,80 Euro je Aktie (im Vorjahr waren es 1,75 Euro) verwendet werden. Wie erwartet!

Dann noch das Zitat zum Tag: "Was nicht umstritten ist, ist auch nicht sonderlich interessant." Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

