Zürich - Der Luxusgüterkonzern Richemont hat sich über die Investment-Tochter Richemont Luxury Group Limited am Reisedetailhändler Dufry beteiligt und dabei die Meldeschwelle von 5% überschritten. Die Richemont Luxury Group mit Sitz auf der britischen Kanalinsel Jersey besitzt durch den Kauf von Dufry-Aktien seit dem 10. Mai 2017 nun eine Beteiligung von 5,000001%, wie aus einer von Dufry auf der Internetseite von der SIX Group veröffentlichten Pflichtmitteilung am Freitag hervorgeht. ...

