Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Zooplus nach endgültigen Zahlen von 150 auf 192 Euro angehoben. Die Einstufung ließ Analystin Julia Scheufler in einer Studie vom Freitag aber auf "Hold". Der Onlinehändler für Heimtierbedarf sei im ersten Quartal gut gewachsen, die Marge habe allerdings unter der anhaltenden Konzentration auf das weniger profitable Futtergeschäft gelitten. Die Expertin sieht das Unternehmen aber auf einem guten Weg in Richtung Jahresziele. In der Vergangenheit habe Zooplus die Ziele im Jahresverlauf immer wieder aufgestockt./ag/zb

