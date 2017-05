Japans Kaiser darf abdanken. Das Kabinett billigte ein entsprechendes Gesetz und folgt damit dem Wunsch Akihitos. Es wäre das erste Mal seit rund 200 Jahren, dass ein Monarch in Japan zurücktritt.

Für Japans Kaiser Akihito (83) rückt die Erfüllung seines Wunsches nach Abdankung näher. Das Kabinett segnete am Freitag ein entsprechendes Sondergesetz ab, das noch am selben Tag dem Parlament vorgelegt werden sollte. Die Regierung hofft, es Mitte Juni in Kraft zu setzen. Es wäre das erste Mal seit rund 200 Jahren, dass ein Monarch in Japan abdanken würde. Die derzeitige Rechtslage sieht dies nicht vor. Nach Vorstellung der Regierung ...

