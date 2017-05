Lange war es ruhig um Marc Faber. Der Crash-Pophet und Herausgeber des "Gloom, Boom & Doom Reports" hat sich nach Thailand zurück gezogen. Ab und an zieht der Ökonom dann aber doch die Aufmerksamkeit auf sich. Faber glaubt nicht an eine Zukunft des Elektrobauers Tesla. Er ist sogar der Meinung, dass die Firma von Elon Musk "wertlos" sei.Das äußerte Faber in einem Interview mit dem Magazin Business Insider Deutschland. Sein Kursziel lautet, wie soll es auch anders sei: Null Euro.

Den vollständigen Artikel lesen ...