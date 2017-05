Hamburg - In den vergangenen Tagen haben die langfristigen US-Renditen einen Rücksetzer gemacht und auch die Bundrenditen gingen zurück, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Der Grund dafür sei die zunehmende Nervosität der Investoren in Bezug auf die Stabilität der Trump-Regierung. Die Meldungen über einen möglichen Verrat von Staatsgeheimnissen an Russland, die Entlassung von FBI-Chef James Comey und die Ernennung eines Sonderermittlers, der Verbindungen des Trumpschen Wahlkampfteams mit Russland untersuchen solle, würden mittlerweile auch von den Aktienmärkten nicht mehr ignoriert, denn die Washingtoner Chaostage würden die wirtschaftspolitische Agenda in Gefahr bringen. Hoffnungen auf Steuersenkungen und höhere Infrastrukturausgaben würden von immer mehr Investoren begraben.

Den vollständigen Artikel lesen ...