Globales SAP-Beratungsunternehmen erarbeitet gemeinsam mit AWS weltweit ersten Proof-of-Concept für SAP BW/4HANA



Wie Bluefin Solutions, ein Unternehmen von Mindtree, heute meldet, hat das Unternehmen mit dazu beitragen, den weltweit ersten Proof-of-Concept für SAP BW/4HANA zu implementieren und dem Ölbohrkonzern Noble Corp. auf diese Weise ermöglicht, eine fundiertere, datengesteuerte Entscheidungsfindung unternehmensweit voranzutreiben. SAP BW/4HANA ist SAPs Next-Generation Data Warehouse-Anwendung, mit der die digitale Unternehmensführung in Echtzeit Realität wird. Bluefin, ein SAP-Partner, hat gemeinsam mit Amazon Web Services an der schnellen Umsetzung des Proof-of-Concept gearbeitet, um die digitale Agilität und Flexibilität zu liefern.



Noble Corp., Eigner und Betreiber einer der branchenweit modernsten und technisch fortschrittlichsten Flotten für Offshorebohrungen, war auf der Suche nach einem moderneren Data Warehousing-Umfeld und Möglichkeiten zur einer fundierteren Entscheidungsfindung im gesamten Unternehmen. Die Anwender brauchten dafür, wie sich herausstellte, einen schnelleren Zugriff auf Daten und verbesserte Reporting-Funktionen, um intelligentere geschäftsbezogene Entscheidungen treffen zu können; etwas, das die bestehende Datenbankplattform von Noble Corp. nicht leisten konnte.



Noble Corp. holte sich aufgrund der Empfehlung von SAP daraufhin Bluefin Solutions als Partner für die Unterstützung der digitalen Transformation ins Boot. Bluefin und AWS haben ein fundiertes Verständnis für die Herausforderungen im Berichtswesen von Noble Corp. erarbeitet, im Anschluss daran gemeinsam einen Proof-of-Concept für SAP BW/4HANA vervollständigt und letztendlich eine 2TB HANA-Instanz in unter einer Stunde geliefert, so dass das Projekt starten kann, ohne Wartezeiten für die Auslieferung und Aufstellung von Hardware in Kauf nehmen zu müssen.



Ergebnisse



Zusätzlich zu der Minimierung der Datenbankgröße von 700GB auf 100GB und Beschleunigung von Backups hat Noble Corp. folgende Ergebnisse erzielen können:



- Die Mitarbeiter wenden weniger Zeit für laufende Reports auf und haben mehr Luft für andere, umsatzgenerierende Aufgaben - Datenmodellierungen können durchgeführt werden, ohne das laufende Geschäft zu stören. - Endbenutzer können problemlos ohne Hilfe der IT-Abteilung auf Echtzeit-Daten zugreifen - Die Benutzer können zusehends komplexere Berichte ausführen und vertiefte Einblicke in das geschäftliche Geschehen gewinnen



"Wir mussten dringend eine Bestandsaufnahme machen - wo stehen wir, wo wollen wir hin, und wie müssen wir das anpacken, um reinen Tisch zu machen", erklärt Mary McLemore, Business Analytics Manager bei Noble Corp. "Dank Bluefin haben wir nun ein Verständnis für die Materie, und wir beginnen jetzt mit den Grundlagen für Aufbau und Innovation".



"Unternehmen müssen heutzutage den nahtlosen Zugriff auf aufschlussreiche Daten in Echtzeit sicherstellen können. SAP BW/4HANA als auf die Cloud zugeschnittenes Enterprise Data Warehouse ermöglicht den Unternehmen, ihre digitale Transformation zu beschleunigen und sich agil aufzustellen", sagt John Appleby, Global Head of Sales bei Bluefin. "Noble Corp. ist ein großartiges Beispiel für ein Unternehmen, das die Cloud nutzt, um sich zur datengesteuerten Organisation zu entwickeln. Bluefin mit seiner fundierten und breiten Erfahrung kann Unternehmen dabei helfen, das Potenzial der Cloud zu verwirklichen, und wir waren begeistert von den unmittelbaren Ergebnissen, die dieser Proof-of-Concept für Noble Corp. bewirkt hat".



Bluefin wird SAP BW/4HANA Cloud-Implementierungen im Rahmen der SAPPHIRE NOW® und ASUG Annual Conference demonstrieren, die vom 16. - 18. Mai in Orlando (US-Bundesstaat Florida) stattfindet.



Informationen zu Bluefin:



Bluefin Solutions ist das preisgekrönte globale SAP-Beratungsunternehmen von Mindtree. Bluefin ist als eines der ersten Unternehmen, die mit einer SAP HANA-Praxis im Jahr 2011 in den Markt eingetreten sind, SAPs Innovationspartner für alles, was mit HANA zu tun hat. Das Unternehmen stellt Lösungen in 17 Ländern bereit und arbeitet gemeinschaftlich an der digitalen Transformation eines Portfolios von Unternehmensanwendungen. Bluefin Solutions, mit seinem umfangreichen Fachwissens und fundierter Sachkenntnis von SAP Produkten und Cloud in Verbindung mit dem agilen Ansatz, ermöglicht seinen Kunden, schneller Ergebnisse zu erzielen, Risiken zu kontrollieren und die Gesamtbetriebskosten zu senken. Mehr dazu erfahren Sie unter http://www.bluefinsolutions.com.



Informationen zu Mindtree



Mindtree [NSE: MINDTREE] bietet Dienstleistungen, von der Konzeption bis zur Ausführung, auf dem Gebiet der digitalen Transformation und Technologie und unterstützt damit Kunden der Global 2000, ihre Konkurrenz zu übertreffen. "Born digital" ist ein agiler, kollaborativer Ansatz von Mindtree zur Entwicklung kundenspezifischer Lösungen innerhalb der digitalen Wertschöpfungskette. Gleichzeitig trägt die umfassende Fachkompetenz des Unternehmens auf dem Gebiet des Infrastruktur- und Anwendungsmanagements dazu bei, Ihre IT in ein strategisches Gut zu verwandeln. Ob Sie sich mit Ihrem Unternehmen von den Mitbewerbern abheben möchten, Ihre Geschäftsfunktionen neu gestalten oder das Umsatzwachstum beschleunigen möchten, wir können Ihnen dabei helfen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.mindtree.com.



