Für die Ölpreise steht nächste Woche ein wichtiger Termin auf der Agenda. Die Minister der Opec-Länder treffen sich am Donnerstag in Wien. Dort soll über die Verlängerung einer Beschränkung der Fördermenge gesprochen werden. Ein solcher Beschluss könnte den Ölpreis weiter steigen lassen.

Sollte die Opec auf ihrer Sitzung am 25. Mai der Vereinbarung zwischen Saudi-Arabien und Russland zur weiteren Beschränkung der Ölförderung zustimmen, so dass diese bis März 2018 verlängert würde, könnte sich ein solcher Beschluss auf den Ölpreis mit steigenden Notierungen auswirken. Unterstützt wurde diese Richtung zuletzt von den Rohöllagerbeständen, die in den USA mit den jüngsten Daten zum sechsten Mal in Folge gefallen waren. Es ist die aktuell längste Serie fallender Bestände seit Juli letzten Jahres. Mit steigendem Preis kann aber zugleich die Anzahl der aktiven Bohrtürme zunehmen. Diese befand sich zuletzt auf dem höchsten Stand seit August 2015. Charttechnisch steht Brent Crude mit einer fallenden Gerade früherer Hochs um derzeit 56,20 US-Dollar ...

