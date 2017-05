Zürich (awp) - Für den Schweizer Aktienmarkt deutet sich zu Wochenschluss ein kleines Plus an. Darin zeichne sich die gestrige Stimmungsaufhellung an der Wall Street gegen Handelsende ab, meinen Marktbeobachter. Gestützt wurden die US-Märkte von erfreulichen Konjunkturdaten. Zuletzt hatte das politische Wirrwarr um US-Präsident ...

Den vollständigen Artikel lesen ...