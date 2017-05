FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einer seit Wochenmitte deutlich gestiegenen Volatilität startet der DAX-Future bei dünnen Umsätzen zunächst kaum verändert in den Handel am Freitag. Marktteilnehmer rechnen mit einem abwartenden Handel vor dem kleinen Verfalltermin an der Eurex. Dieser sollte nach den Schwankungen in den vergangenen Tagen allerdings mehrheitlich eingepreist sein.

Martin Siegert, Charttechniker bei der LBBW, verweist darauf, dass die Unterstützung bei 12.491 Punkten nicht unterschritten werden sollte. Ansonsten müsse mit dem Test der Marke bei 12.444 Punkten gerechnet werden. Auf der Oberseite habe der Kontrakt zunächst Platz bis in den Bereich bei 12.650 Punkten. Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures steigt um einen auf 12.607 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.625 und das Tagestief bei 12.605,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher rund 920 Kontrakte.

May 19, 2017

