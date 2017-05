Répondre aux attentes du marché en termes d'efficacité des communications et améliorer la productivité en regroupant tous les outils de collaboration dans une seule et même interface

Symphony Communication Services, LLC a annoncé aujourd'hui une levée de 63 millions de dollars qui lui permettra d'accélérer l'adoption globale de sa plateforme, l'innovation et de se développer sur de nouveaux marchés. BNP Paribas a mené cette levée de fonds, accompagne par la majorité des actionnaires actuels de Symphony qui ont également investi. Symphony avait déjà levé un total de 170 millions de dollars auprès de grandes sociétés financières, d'entreprises de capital-risque et auprès de Google.

Symphony est une plate-forme collaborative de messagerie qui connecte les individus, entreprises et les marchés de manière sécurisée. En bénéficiant d'une technologie d'encryption de données dont les clés d'encryption sont gérées par ses clients et d'un écosystème de partenaires ouvert, la plateforme de communication Symphony permet d'améliorer la productivité des individus tout en permettant aux entreprises de respecter les exigences de la réglementation financière. Symphony propose une palette d'applications supplémentaires destinées aux services financiers ainsi que des fonctionnalités natives de conversation audio, de vidéo et de partage d'écran.

La croissance rapide du nombre d'utilisateurs de Symphony (plusieurs centaines de milliers) au sein des grandes entreprises du secteur témoigne du succès de son approche. Les clients de Symphony procèdent déjà l'automatisation de processus de travail via le développement d'applications dédiées ou d'agents virtuels (chatbot) intégrées aux conversations.

« Nous sommes ravis d'avoir le soutien de nos nouveaux investisseurs ainsi que des anciens alors que nous accélérons l'adoption de notre plate-forme mondiale, » a dit David Gurlé, PDG et fondateur de Symphony « ce financement est une reconnaissance de la qualité expérimentée par nos clients en parallèle de la croissance de la communauté Symphony. Le désir de nos clients de faire de Symphony leur plate-forme de travail principale et quotidienne, en remplacement des outils traditionnels, valide notre vision d'une plate-forme de collaboration intégrée.

Selon Olivier Osty, Head of Global Markets chez BNP Paribas: « La transformation numérique est au cœur de la stratégie de BNP Paribas Global Markets, et la collaboration avec les fintechs est une part cruciale de ce processus. Nouer des partenariats agiles et innovants avec des entreprises comme Symphony nous permet de continuer à délivrer un excellent niveau de service nos clients, et de demeurer leur partenaire de choix dans un monde en constant changement.

Symphony utilisera cette levée de fonds pour accélérer son expansion l'international et livrer une nouvelle série d'innovations à ses clients afin de remplacer leurs outils de collaboration traditionnels.

A propos de Symphony

Symphony est une plate-forme de messagerie et de collaboration qui connecte les marchés, les grandes entreprises, comme les individus, avec le plus haut niveau de sécurité. Entourée d'un écosystème croissant d'applications open-source, des communications protégées grâce aux clés qui ne sont connues que de ses clients, la plate-forme Symphony améliore la productivité tout en maintenant une parfaite conformité avec les lois qui régissent les différents marchés travers le monde. Déjà déployé dans les plus grandes institutions financières, Symphony optimise les processus de travail quotidiens des entreprises pour lesquelles la qualité du traitement de l'information est crucial. Fondée en Octobre 2014, le siège de la société se situe Palo Alto en Californie, avec des bureaux New York, Hong Kong, Singapour et Londres.

