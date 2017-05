FRANKFURT (Dow Jones)--Im Korrekturmodus sind die deutschen Renten-Futures am Freitag nach dem heftigen Kurssprung vom Vortag in den Handel gestartet. Die neuerwachte Risikoaversion hatte am Donnerstag für eine Rally in allen Laufzeiten gesorgt. "Dabei wurden wichtige Widerstände überrannt, das war ein echter Ausbruch nach oben. Die Flucht aus dem Risiko muss daher noch lange nicht vorbei sein", sagt ein Händler.

So sei der Bund-Futures über 161 Prozent gesprungen und damit aus einer seit über zwei Wochen gültigen Seitwärts-Range. "Erst wenn wir wieder darunter fallen, kann Entwarnung für die Aktienmärkte gegeben werden", so der Händler. Vor allem Bankaktien könnten bis dahin weiter unter Druck stehen, da sie unter dem damit verbundenen Renditerückgang und der Abflachung der Zinsstrukturkurve leiden würden.

Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert gegen 8.19 Uhr 5 Ticks auf 161,45 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 161,48 Prozent und das Tagestief bei 161,43 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 2.700 Kontrakte. Der BOBL-Futures verliert 3 Ticks auf 131,75 Prozent.

DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 19, 2017 02:29 ET (06:29 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.