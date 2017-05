Wenn nahezu alle Marktteilnehmer die gleiche Idee haben, klappt dies ab und an mal nicht. Alleine deswegen, weil sich dann die Mehrheit der Marktteilnehmer auf einer Seite positioniert. Nach den US-Wahlen war der allgemeine Konsens, dass die USA beim Wirtschaftswachstum durchstarten werden, während für die Eurozone mehr Risiken als Chancen gesehen wurden. So erzielte denn auch der Euro gegen den US-Dollar gleich zum Handelsstart ins neue Jahr 2017 ein 14-Jahres-Tief. Seitdem ging es dann für die Gemeinschaftswährung aber aufwärts. Gerade in den vergangenen Tagen legte diese noch einmal ordentlich zu. Was sind die Gründe hierfür, wie könnte es weitergehen, und wie können Anleger, die auf weitere Kursveränderungen setzen, sich an den Märkten engagieren? Dies erfahren Sie in unserem heutigen X-perten-Video.