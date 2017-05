Basel (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100061882 -



Die Digitalisierung ist eine Herausforderung für die Wirtschaft

und stellt die Unternehmen vor die Aufgabe, die Transformation aktiv

mitzugestalten. Für sie birgt letztere enormes Innovationspotenzial

und bedeutet gleichzeitig die Chance, die nachhaltige Entwicklung der

Wirtschaft anzutreiben.



An der Jahreskonferenz von öbu, dem Verband für nachhaltiges

Wirtschaften, organisiert mit der Schweizerischen Post, diskutierten

über 200 Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Organisationen über

die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung für die

nachhaltige Entwicklung.



Die weit verbreitete Annahme, dass durch die Digitalisierung

Arbeitsplätze verloren gehen, wurde in den diversen Inputs nicht

bestätigt. Vielmehr überwog die Annahme, dass die künstliche

Intelligenz zur Erweiterung der menschlichen Fähigkeiten und

Kompetenzen beiträgt und sich neue Berufsfelder eröffnen. Wichtig sei

jedoch, dass Arbeitnehmende entsprechend aus- und weitergebildet

werden.



Die Referenten des Forum ö 2017 sind sich einig, dass

Nachhaltigkeit und Digitalisierung Hand in Hand gehen sollten. Wird

das Potenzial der digitalen Transformation richtig genutzt, so

ergeben sich für Unternehmen neue, innovative Geschäftsmodelle welche

die nachhaltige Entwicklung vorantreiben. Die Referenten

unterstrichen, dass Unternehmen sich trauen sollten, ihre Komfortzone

zu verlassen und das Potenzial der Digitalisierung bewusst für die

nachhaltige Ausrichtung/Aufstellung/Weiterentwicklung des

Unternehmens zu nutzen. Die Daten dafür sind bereits vorhanden und

müssen lediglich entsprechend genutzt werden.



Über öbu: öbu ist der Verband für nachhaltiges Wirtschaften in der

Schweiz und zählt rund 360 Unternehmen, Organisationen und

Institutionen zu seinen Mitgliedern. öbu unterstützt seine Mitglieder

dabei, Nachhaltigkeitsmanagement als strategisches Instrument zur

Weiterentwicklung des Unternehmens zu nutzen. Hierfür fördert der

Verband die Verbreitung von Best Practices und positioniert das Thema

«Nachhaltige Wirtschaft» auf der politischen Agenda. Die

Jahreskonferenz von öbu, das Forum ö, greift aktuelle Diskussionen zu

einer nachhaltigen Wirtschaft auf. Entscheidungsträger und

Spezialisten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung, Politik und

Gesellschaft kommen am Forum ö traditionellerweise ins Gespräch,

suchen Antworten auf die grossen Fragen und entwickeln neue Ideen.



Originaltext: öbu - Der Verband für nachhaltiges Wirtschaften

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100061882

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100061882.rss2



Kontakt:

Simone Nägeli, Kommunikationsverantwortliche öbu, naegeli@oebu.ch,

044 215 63 54, 079 795 36 68

Adresse: öbu - Der Verband für nachhaltiges Wirtschaften,

Uraniastrasse 20, 8001 Zürich