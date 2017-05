Vier Länder in neun Tagen: Der US-Präsident hat sich für seine erste Reise ins Ausland viel vorgenommen. Im Reisegepäck hat er seine politische Krise, die ihn bis in den Mittleren Osten und nach Europa verfolgen dürfte.

Donald Trump wird die dunklen Gedanken an Nixon verdrängen müssen, wenn er an diesem Freitag seine erste Auslandsreise antritt. Gerade weil die Parallelen zwischen den letzten Monaten seines ungeliebten Vorgängers und den ersten Monaten seiner eigenen Präsidentschaft offensichtlich sind.

Im Juni 1974 unternahm Richard Nixon eine Reise in den Nahen und Mittleren Osten und ließ sich dort von der Bevölkerung feiern. Zu Hause in Washington brodelte der Watergate-Skandal. Seine Umfragewerte stürzten ab. Als Nixon aus dem Ausland zurückkam, kochte die politische Krise über. Anfang August verließ er das Weiße Haus für immer.

In Trumps Washington brodelt der Russland-Skandal. Mit Ex-FBI-Chef Robert Mueller ist nun ein überparteilicher Sonderermittler hinter dem US-Präsidenten her, um aufzuklären, ob dieser oder dessen Mitarbeiter im Wahlkampf einen Deal mit Russland geschlossen haben. Das Wort "Amtsenthebung" macht bereits die Runde.

Es ist aber nicht nur der Nixon-Fluch, den Trump nun mit an Bord der Air Force One nimmt. Der Präsident blickt ohnehin mit einem mulmigen Gefühl auf seine Feuertaufe im Ausland. Schon zu Hause tat er sich schwer genug, beim Besuch ausländischer Staatsgäste die rechten Worte und Gesten zu finden. Man denke nur an seine peinliche Weigerung, Angela Merkel vor laufender Kamera die Hand zu schütteln. Wer weiß, was Trump auf dem für ihn ungewohnten Auslandsparkett noch alles erwartet.

Zumal solche Staatsbesuche bis ins kleinste Detail geplant werden und Trump dafür bekannt ist, dass er sich selten an die ...

