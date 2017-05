"Wer es im Leben zu etwas bringen will, muss sich anstrengen" - mit dieser Überzeugung sind die meisten von uns aufgewachsen. Und der Satz stimmt sogar! Nicht Anstrengung ist das Problem, sondern Überanstrengung.

Strengen Sie sich richtig an? Herausforderungen anzunehmen ist wichtig für unsere persönliche Weiterentwicklung und für unseren Lebenserfolg. Wir fühlen uns wohl, wenn wir auf die richtige Art und Weise gefordert sind. Und wenn wir uns wohl fühlen, leisten wir, was wir wollen und sollen - ganz ohne gestresst zu sein. In der besten Absicht, das Maximum aus unserem Leben herauszuholen, landen wir jedoch oft in der Anstrengungsfalle. Und wer ständig nur "höher-schneller-weiter" will, ist schnell verbraucht und einsam.

Fakt ist im Augenblick noch, dass wir uns bei der Arbeit zu viel und auf die falsche Weise anstrengen, nämlich gegen uns statt für uns - und im Privatleben zu wenig auf die richtige. Da wir uns den ganzen Tag überfordern haben wir ...

