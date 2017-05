BERLIN (Dow Jones)--Nach der Niederlage in Nordrhein-Westfalen verliert SPD-Herausforderer Martin Schulz weiter an Boden auf Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Wenn die Bürger den künftigen Regierungschef direkt wählen könnten, entschieden sich laut ARD-Deutschlandtrend derzeit 32 Prozent für Schulz und damit 4 Prozentpunkte weniger als vergangene Woche. Die Amtsinhaberin kommt weiter auf 49 Prozent.

Zwei Drittel der Befragten erklärten in der Umfrage, dass die Bundeskanzlerin dafür sorge, dass es ihnen in einer unruhigen Welt gut gehe. Ebenfalls zwei Drittel kritisieren, dass die SPD ihre Forderung nach mehr sozialer Gerechtigkeit bisher nicht mit konkreten Inhalten unterfüttert habe.

In der Wählergunst kann Merkels Union einen Punkt zulegen und erreicht 38 Prozent, während die SPD einen Zähler auf 26 Prozent abgibt.

Auch eine andere Umfrage sieht Schulz klar auf dem absteigenden Ast. Demnach glauben 61 Prozent, er habe nach der Niederlage in NRW keine Chance mehr auf einen Sieg bei der Bundestagswahl. Nur 30 Prozent der Befragten meinen in einer Emnid-Umfrage im Auftrag des Senders N24, der SPD-Chef habe noch eine realistische Chance auf die Kanzlerschaft.

Schulz hatte am Donnerstag sein Bildungsprogramm vorgestellt, mit dem er Deutschland zum Land mit der besten Bildung weltweit machen will. Vom Kindergarten bis zur Universität oder dem Meisterbrief soll alles staatlich und ohne Gebühren finanziert werden. Dazu will Schulz das Grundgesetz ändern und das sogenannte Kooperationsverbot abschaffen, damit der Bund den Ländern Milliarden überweisen kann, die sie in die Bildung stecken sollen.

In der Lehrerschaft wird der Vorstoß als wenig aussichtsreich bewertet. "Für eine Änderung des Kooperationsverbotes ist eine Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat notwendig. Und die wird nicht zustande kommen", sagte der Vorsitzende des Deutschen Philologenverbandes, Heinz-Peter Meidinger, der Passauer Neuen Presse. Die Erfahrung zeige zudem, dass auch kostenfreie Kita-Plätze bildungsferne Eltern nicht dazu bringe, ihren Nachwuchs in die Betreuung zu schicken.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 19, 2017 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.