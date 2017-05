Armonk, New York / Zürich - Das Thema Blockchain beschäftigt CxOs: In einer neuen IBM Studie gab ein Drittel der fast 3.000 befragten Top-Manager der obersten Führungsebene an, Blockchain in ihrem Unternehmen entweder bereits zu nutzen oder dies in Betracht zu ziehen. Acht von zehn CxOs, die in Blockchain investieren, möchten damit finanztechnischen Veränderungen in ihrer Branche begegnen oder neue Geschäftsmodelle entwickeln.

Die weltweite Studie des IBM Institute for Business Value ist die bisher umfangreichste Untersuchung zur Sicht von C-Suite-Executives auf Blockchain. Sie ist Teil einer Reihe von C-Suite-Studien und basiert auf Interviews mit Führungskräften unterschiedlicher Branchen. Dabei werden Organisationen, die bereits mit Blockchain experimentieren oder (Pilot-)Projekte implementiert haben - sogenannte Explorer -, mit solchen verglichen, für die Blockchain noch kein Thema ist.

Früher war das grösste Geschäftsrisiko meist ein Wettbewerber mit neuen und disruptiven Produkten oder Dienstleistungen. Heute sind es dagegen oft Konkurrenten aus einer unerwarteten Ecke, die eine Branche mit komplett neuen Geschäftsmodellen aufmischen. Einige der befragten CxOs sehen die Blockchain-Technologie in diesem Zusammenhang als Chance: Die neuen Transaktionsmöglichkeiten erlauben mehr Vertrauen, Transparenz und Nachvollziehbarkeit innerhalb von Partner-Netzwerken und eröffnen Wettbewerbsvorteile.

"Mit Blockchain wird es möglich, dass alle Beteiligten zur selben Zeit den gleichen Vorgang im Blick haben. Aus dieser neuen Art der vertrauenswürdigen Transaktion entstehen neue Geschäftsmodelle, Prozesse und Plattformen, bei denen alle Teilnehmer eines Ökosystems verbunden werden können, um neue Geschäftswerte zu schaffen", sagt Brigid McDermott, IBM Vice President for Blockchain Business Development. "Konsortien, Regulatoren und Vorreiter helfen, weltweite und branchenübergreifende Standards zu schaffen. Wer diese neuen Plattformen mitgestalten will, muss schnell handeln."

