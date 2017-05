Düsseldorf - Mit Blick auf die für den heutigen Tag fehlenden wesentlichen Konjunkturdaten scheint das Wochenende dieses Mal schon etwas früher eingeläutet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Bereits am Donnerstag seien es weniger die "harten Daten" als vielmehr die Aussagen verschiedener Währungshüter gewesen, denen die Märkte Beachtung hätten zukommen lassen. Darunter auch der litauische Notenbankpräsident und damit Mitglied des EZB-Rats Vitas Vasiliaukas, der dafür plädiert habe, dass die EZB ihren Zinsausblick im Rahmen der nächsten Sitzung im Juni in die Waagschale legen sollte.

