Bad Marienberg - Die alstria office REIT-AG (ISIN DE000A0LD2U1/ WKN A0LD2U) hat am 18.05.2017 eine Pressemitteilung veröffentlicht:Der Wandlungspreis für die mit 2,75% verzinsliche EUR 79,4 Mio. Wandelschuldverschreibung (2013/2018) der alstria office REIT-AG, fällig am 14. Juni 2018, ist aufgrund der von der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 16. Mai 2017 beschlossenen Dividendenausschüttung über EUR 0,52 pro Aktie gemäß § 10 e (ii) der Anleihebedingungen erneut angepasst worden und beträgt nunmehr EUR 9,2019 (vorher EUR 9,4192). (Pressemitteilung vom 18.05.2017) (19.05.2017/alc/n/a)

