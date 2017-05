Am gestrigen Mittag raste ein Autofahrer mitten in den belebten Times Square. Bei der Fahrt über den Gehweg wurde eine Frau getötet und 22 weitere Passanten teilweise lebensgefährlich verletzt. Das Bild am gestrigen Nachmittag: Ein Auto steht zertrümmert auf dem Times Square in New York auf den Pollern einer Verkehrsinsel. Dreieinhalb Straßenblocks ist der Fahrer über ...

