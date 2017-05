Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG



Wien (pta013/19.05.2017/09:15) - Gemäß § 3 Abs 4 Gesellschafter-Ausschlussgesetz ("GesAusG") hat der Vorstand einer Aktiengesellschaft einen Hinweis auf die geplante Beschlussfassung zum Ausschluss der Minderheitsgesellschafter mindestens einen Monat vor dem Tag der Hauptversammlung zu veröffentlichen.



Die Sastre Holding SA, Zürich, eingetragen im Handelsregister des Kantons Zürich unter CHE-101.392.364, hat als Hauptaktionär der Gesellschaft nach den Bestimmungen des § 1 GesAusG verlangt, dass die Hauptversammlung der Gesellschaft die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre, sohin die Aktien aller Aktionäre der Schlumberger Aktiengesellschaft mit Ausnahme jener des Hauptaktionärs Sastre Hol-ding SA auf die Sastre Holding SA als Hauptaktionär gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung beschließt.



Diese Beschlussfassung soll im Rahmen der 31. ordentlichen Hauptversammlung erfolgen.



Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur 31. ordentlichen Hauptversammlung der Schlumberger Aktiengesellschaft am Freitag, dem 23. Juni 2017, um 14:00 Uhr, im Studio 44, 1030 Wien, Rennweg 44.



I. TAGESORDNUNG 1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2016 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 5. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats 6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 7. Beschlussfassung über den Ausschluss der Minderheitsaktionäre gem § 1 GesAusG und die Übertragung von deren Aktien der Schlumberger Aktiengesellschaft auf den Hauptaktionär Sastre Holding SA, Zürich, CHE-101.392.364 des Handelsregisters des Kantons Zürich, gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung gem § 2 GesAusG.



II. GESELLSCHAFTERAUSSCHLUSS (TAGESORDNUNGSPUNKT 7.) Entsprechend dem Verlangen des Hauptaktionärs Sastre Holding SA schlagen der Vorstand und der Aufsichtsrat der Schlumberger Aktiengesellschaft vor, dass in der ordentlichen Hauptversammlung der Schlumberger Aktiengesellschaft am 23. Juni 2017 zum Tagesordnungspunkt 7. ein Beschluss gemäß nachstehendem Entwurf gefasst wird:



"Die Aktien der Minderheitsaktionäre, sohin die Aktien aller Aktionäre der Schlumberger Aktiengesellschaft, Wien, FN 79014 y, mit Ausnahme jener des Hauptaktionärs Sastre Holding SA, Zürich, CHE-101.392.364 des Handelsregisters des Kantons Zürich, werden gemäß § 1 GesAusG gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung auf den Hauptaktionär Sastre Holding SA übertragen. Sastre Holding SA zahlt den Minderheitsaktionären kosten-, provisions- und spesenfrei eine Barabfindung für ihre Aktien in Höhe von EUR 26,00 je Stammaktie (ISIN AT0000779061) und EUR 18,50 je Vor-zugsaktie (ISIN AT0000779079) der Schlumberger Aktiengesellschaft. Die Barabfindung ist spätestens zwei Monate nach dem Tag fällig, an dem die Eintragung des Ausschlusses gemäß § 10 UGB als bekannt gemacht gilt, und ist ab dem der Beschlussfassung durch die Hauptversammlung der Schlumberger Aktiengesellschaft folgenden Tag bis zur Fälligkeit mit jährlich zwei Prozentpunkten über dem jeweils geltenden Basis-zinssatz zu verzinsen. Die Kosten der Durchführung des Ausschlusses, insbesondere der Auszahlung der Barabfindung, trägt der Hauptaktionär Sastre Holding SA."



III. UNTERLAGEN ZUM GESELLSCHAFTERAUSSCHLUSS UND ZUR HAUPTVERSAMMLUNG; BEREITSTELLUNG VON INFORMATIONEN AUF DER INTERNETSEITE Es wird darauf hingewiesen, dass gem § 3 Abs 5 GesAusG und § 108 Abs 3, 4 AktG folgende Unterlagen ab dem 19. Mai 2017 auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://gruppe.schlumberger.at bzw. http://gruppe.schlumberger.at/investor-relations/hauptversammlung zugänglich sind und abgerufen werden können: * Entwurf des Beschlussantrags über den Ausschluss gem § 3 Abs 5 Z 1 GesAusG, * gemeinsamer Bericht des Vorstands der Schlumberger Aktiengesellschaft und der Sastre Holding SA gem § 3 Abs 1 GesAusG, * Gutachten der PWC Advisory Services GmbH, Wien, * Bericht von TPA Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien als gerichtlich bestellter sachver-ständiger Prüfer gem § 3 Abs 2 GesAusG, * Bericht des Aufsichtsrats der Schlumberger Aktiengesellschaft gem § 3 Abs 3 Ges-AusG, * Jahresabschlüsse und Lageberichte der Gesellschaft für die letzten drei vollen Ge-schäftsjahre zugänglich gemacht werden, somit für die Geschäftsjahre 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, sowie für das Rumpfgeschäftsjahr 2015, sowie der vom Vor-stand aufgestellte und vom Aufsichtsrat festgestellte Jahresabschluss (samt Lagebe-richt) für das Geschäftsjahr 2016, wobei darauf hingewiesen wird, dass der Jahresabschluss sowie der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016 ebenfalls Gegenstand der ordentlichen Hauptversammlung sein werden, * Konzernabschlüsse, Konzernlageberichte sowie (konsolidierte) Corporate Gover-nance-Berichte der Gesellschaft für die vollen Geschäftsjahre 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, sowie das Rumpfgeschäftsjahr 2015, sowie der vom Vorstand aufgestellte und vom Aufsichtsrat zustimmend zur Kenntnis genommene Konzernjahresabschluss (samt Konzernlagebericht) sowie der (konsolidierte) Corporate Governance Bericht für das Geschäftsjahr 2016 zugänglich gemacht werden, wobei darauf hin-gewiesen wird, dass der Konzernjahresabschluss sowie der Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2016 ebenfalls Gegenstand der ordentlichen Hauptversammlung sein werden, * Vorschlag für die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2016, * Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016; * Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 7, * Formular für die Erteilung einer Vollmacht, * Formular für den Widerruf einer Vollmacht, * vollständiger Text dieser Einberufung.



Die vorgenannten Unterlagen gem § 3 Abs 7 Satz 1 GesAusG werden auch in der Hauptversammlung aufliegen.



Alle genannten Unterlagen bleiben bis zum Ablauf eines Monats nach der Hauptversammlung durchgehend auf der Internetseite der Schlumberger Aktiengesellschaft unter http://gruppe.schlumberger.at bzw. http://gruppe.schlumberger.at/investor-relations/hauptversammlung zugänglich.



VI. NACHWEISSTICHTAG UND VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des 13. Juni 2017 (Nachweisstichtag). Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem Stichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist. Für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag ist eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die der Gesellschaft spätestens am 20. Juni 2017 (24:00 Uhr) aus-schließlich auf einem der folgenden Kommunikationswege und Adressen zugehen muss, erforderlich: (i) für die Übermittlung der Depotbestätigung in Schriftform Per Post oder Boten Schlumberger Aktiengesellschaft c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH 8242 St. Lorenzen am Wechsel, Köppel 60 Per E-Mail anmeldung.schlumberger@hauptversammlung.at (als elektronisches Dokument im Format PDF mit einer qualifizierten elektronischen Signatur) Per SWIFT GIBAATWGGMS (Message Type MT598 und MT599, unbedingt bei Stammaktien ISIN AT0000779061, bei Vorzugsaktien ISIN AT0000779079 im Text angeben) (ii) für die Übermittlung der Depotbestätigung in Textform, die die Satzung gem § 10 Abs 6 genügen lässt Per Telefax: +43 (0)1 8900 500 - 72 Per E-Mail anmeldung.schlumberger@hauptversammlung.at (Bitte Depotbestätigungen im Format PDF übermitteln) Die Aktionäre werden gebeten sich an ihr depotführendes Kreditinstitut zu wenden und die Ausstellung und Übermittlung einer Depotbestätigung zu veranlassen. Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der Aktien und hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung.



Depotbestätigung gemäß § 10a AktG Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat der OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten: * Angaben über den Aussteller: Firma und Anschrift oder eines im Verkehr zwi-schen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes, * Angaben über den Aktionär: Name/Firma und Anschrift, bei natürlichen Personen zusätzlich das Geburtsdatum, bei juristischen Personen gegebenenfalls Register und Nummer unter der die juristische Person in ihrem Herkunftsstaat geführt wird, * Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs, ISIN AT0000779061 (Stammaktien) bzw ISIN AT0000779079 (Vorzugsaktien), * Depotnummer andernfalls eine sonstige Bezeichnung, * Zeitpunkt auf den sich die Depotbestätigung bezieht. (MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresMay 19, 2017 03:15 ET (07:15 GMT)