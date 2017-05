Sie glauben, Sie wären Herr Ihrer Entscheidungen? Falsch gedacht! Denn über Job oder neue Freunde entscheidet unser Gehirn für uns. Das und noch mehr beschreibt David Eagleman in seinem lesenswerten Buch "The Brain".

Ob wir den passenden Job suchen, mit unserer Kleidung experimentieren oder beschließen, wessen Gesellschaft wir wollen - all das entscheidet unser Gehirn für uns. Wir sind uns dieser Prozesse nicht bewusst und wiegen uns in falscher Sicherheit. Tatsächlich ist unsere Erfahrung subjektiv, unsere Identität plastisch und sogar gezielt manipulierbar: Unser Gehirn, und damit auch wir, sind einer ständigen Veränderung unterworfen.

Warum das so ist, erklärt Neurowissenschaftler David Eagleman in seinem Buch "The Brain - die Geschichte von dir" in sechs Kapiteln. Wer sich für Neurobiologie und ein bisschen für Psychologie interessiert, für den ist das facettenreiche Sachbuch genau das Richtige.

Romanliebhaber allerdings werden enttäuscht sein ...

