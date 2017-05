In einem Pilotprojekt will der Energiekonzern Vattenfall privaten Photovoltaik-Betreibern in Hamburg und Berlin Batteriespeicher anbieten. Über ein Contracting-Modell soll der Speicher nicht nur zur Eigenverbrauchserhöhung, sondern auch für die Bereitstellung von Regelenergie genutzt werden. Dafür arbeitet Vattenfall nach eigener Aussage eng mit der Firma Caterva zusammen.Nachdem schon andere Energieriesen in den Markt mit Heimspeichern eingestiegen sind, startet nun auch der schwedische Konzern Vattenfall ein Batteriespeicher-Pilotprojekt. Zunächst mit einem Testballon nur in den Städten Berlin ...

