Beim Kongress der Familienunternehmer stehen Digitalisierung und Breitbandausbau im Fokus. Wie soll das ohne schnelles Internet gelingen, fragen sich Unternehmer. Ein Wahlgewinner der letzten Landtagswahl macht ihnen Hoffnung.

Martin Wagner muss schmunzeln als er die Zahl ausspricht. Zwei Megabit pro Sekunde. So schnell ist die Internetverbindung in seinem Unternehmen, der Brosa AG, im schwäbischen Tettnang. Das Familienunternehmen, das 1935 gegründet wurde, ist auf Sensoren spezialisiert, die beispielsweise in Seilwinden oder Fahrwerken verwendet werden. "Manchmal können unsere Kunden nicht auf unsere Systeme zugreifen. Dann rufen sie an oder schicken ein Fax", sagt Wagner genervt. Der Aufwand ist immens, Brosa-Mitarbeiter pflegen die Bestellungen und Wünsche der Kunden dann händisch ein, das frisst Zeit und Geld.

Brosa hat seinen Firmensitz in einem Gewerbegebiet. Andere Unternehmen überlegten bereits, ob sie sich woanders ansiedeln, erzählt Wagner. Zu schlecht seien die Bedingungen. Dass es auch anders geht, weiß der Brosa-Chef nur zu gut. In einer Schweizer Dependance stehen dem Unternehmen 500 Megabit pro Sekunde ...

