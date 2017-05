Der erste amerikanische Abgeordnete im Repräsentantenhaus hat eine Amtsenthebung von Präsident Donald Trump gefordert. An der Wall Street haben die Kurse am Donnerstag trotzdem im Plus geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt nimmt die Vorlage auf und notiert am Morgen ebenfalls leicht im grünen Terrain. Positiv stimmt die jüngste Umfrage unter den amerikanischen Privatanlegern.

Den vollständigen Artikel lesen ...