Frankfurt - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) knüpfte zunächst nahtlos an die freundliche Tendenz des Vortages an, so die Analysten der Helaba.Einsetzende Gewinnmitnahmen hätten den Kontrakt allerdings zum Schluss (161,50) fast wieder auf sein Ausgangsniveau gedrückt. Die Indikatoren im Tageschart würden sich in einer Drehbewegung befinden, der lange Docht mahne jedoch zur Vorsicht. Auch auf Wochensicht helle sich das Bild auf.

