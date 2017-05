FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Angetrieben von Spekulationen über den Einstieg eines Ankeraktionärs sind die Aktien von K+S am Freitag auf den höchsten Stand seit Ende Januar geklettert. In der Spitze ging es bis auf 24,05 Euro nach oben. Zuletzt notierten die Papiere noch mit plus 4,94 Prozent auf 23,995 Euro an der Spitze des Index der mittelgroßen Werte MDax. Händler verwiesen auf eine Meldung des Börsendienstes "Platow Brief", wonach K+S eine Privatplatzierung via Kapitalerhöhung bei einem ausgesuchten Investor anstrebe. Im Gespräch sei ein Platzierungspreis von 26 Euro je Aktie.

Laut K+S sei an dem Artikel nichts dran, schrieb Analyst Michael Schaefer von der Commerzbank in einer Studie. Ein Preis von 26 Euro je Papiere hätte allerdings eine Signalwirkung. Schäfer hält die K+S-Aktien ohnehin für unterbewertet. Bei einem Kursziel von 30 Euro lautet sein Votum "Buy"./mis/fbr

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000KSAG888

AXC0073 2017-05-19/10:12