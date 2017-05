Als einer der stärksten Nebenwerte in Freitagshandel präsentiert sich zur Stunde das Wertpapier des Kali und Salz-Produzenten K+S und setzt sich nach einem zwischengeschalteten Rücksetzer wieder deutlich gen Norden ab - das sind nun die wichtigsten Chartmarken für Anleger!

Noch vor wenigen Monaten litt das Unternehmen von K+S unter Produktionsausfällen, ausgelöst durch zu wenig Niederschlag und folglich einem niedrigen Wasserstand in den Flüssen an den Produktionsstandorten. Kurzfristig hatte nämlich das Umweltbundesamt die Einleitung von Abwässern aus den Kali- und Salzbergwerken in die Flüsse untersagt, K+S musste seine Produktion kurzzeitig auf Eis legen. Die erst kürzlich gemeldeten Quartalszahlen bestätigte einen deutlichen Rückgang des Umsatzes des Gewinns, Anleger zeigten sich aber zuletzt doch relativ kauffreudig und konnten am gleitenden Durchschnitt EMA 200 für eine Trendwende sorgen. Nur wenig später gelang es in diesem Monat sogar einen kurzfristigen Abwärtstrend seit den Verlaufshochs aus Januar dieses Jahres zu knacken und auf ein Verlaufshoch von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...