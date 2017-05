Die USA wollen die politische Krise in Venezuela lösen. Der Plan von Präsident Trump: Engere Zusammenarbeit mit anderen südamerikanischen Ländern - und Sanktionen. Diesmal trifft es Mitglieder des Obersten Gerichtshofs.

Die US-Regierung unter Donald Trump hat Sanktionen gegen Mitglieder des Obersten Gerichtshofs Venezuelas verfügt und sie für die Unruhen in dem südamerikanischen Land verantwortlich gemacht. Das US-Finanzministerium werde die Vermögen von acht Regierungsmitgliedern am Gerichtshof einfrieren, kündigte das Ministerium am Donnerstag (Ortszeit) an. US-Präsident Donald Trump strebt zudem eine engere Zusammenarbeit mit Kolumbien an, um die politische Krise in Venezuela zu lösen.

Das Volk Venezuelas leide unter einer zusammenbrechenden Wirtschaft, herbeigeführt von Misswirtschaft und Korruption unter der Regierung des sozialistischen Präsidenten Nicolás Maduro und Mitgliedern des Obersten Gerichtshofs, erklärte US-Finanzminister ...

