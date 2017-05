Zürich - Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich zum Handelsauftakt ein versöhnlicher Wochenausklang ab, die wichtigsten Indizes starten mit einem soliden Plus in den Handelstag. Darin widerspiegelt sich die gestrige Stimmungsaufhellung an der Wall Street gegen Handelsende, meinen Marktbeobachter. Zuletzt hatte das politische Wirrwarr um US-Präsident Donald Trump den Anlegern die Lust auf Aktien genommen; nun habe sich die erste Aufregung gelegt.

Die Blicke der Investoren sind aber dennoch weiterhin auf Washington gerichtet, denn eine Fortsetzung des Politik-Chaos erhöhe die Unsicherheit mit Blick auf die von Trump versprochenen Steuererleichterungen und Infrastrukturprojekte in den USA. Impulse von der Konjunktur- und von Unternehmensseite sind im am Berichtstag nicht allzu viele zu erwarten.

Der Swiss Market Index (SMI) steigt bis um 09.30 Uhr 0,52% auf 8'984,81 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewinnt 0,71% auf 1'415,42 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,56% auf 10'194,14 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln stehen zur Berichtszeit 28 im Plus und nur zwei im Minus.

Dass die Unsicherheit nicht weg ist, zeigt auch ein Blick auf den Schweizer Volatilitätsindex, der zwar um weitere 1,3% gesunken ist, aber immer noch auf einem hohen Niveau liegt. Und der kleine Verfalltermin könnte am Mittag für eine erneut steigende ...

