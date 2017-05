Wien - Der Primärmarkt verlor am gestrigen Tag etwas an Fahrt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Kemira habe eine EUR denominierte Emission an den Primärmarkt gebracht (EUR 200 Mio., 7J, MS+140 BP). Iron Mountain habe eine Senior Unsecured-Anleihe bei 3% gepreist nach einer initialen Preisindikation von 3,5% (EUR 300 Mio., 7NC3, Ratings: Ba3/BB-).

Den vollständigen Artikel lesen ...