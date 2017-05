Delémont (ots) -



Dem IT-Unternehmen dbi services wurde im Ranking der Schweizer

Unternehmen, "in denen es sich gut arbeiten lässt", in der Kategorie

20-49 Angestellte der 7. Platz zuerkannt. Unter den Unternehmen, die

an der Umfrage Great Place to Work teilgenommen haben, erreicht dbi

services 91 % der Punktezahl und übertrifft den Schweizer

Durchschnitt in der Unternehmenskategorie mit 20-49 Angestellten (88

%) sowie den Schweizer Durchschnitt für alle Unternehmen insgesamt

(86 %). Für die Ermittlung der Preisträger wurden 15 000 Angestellte

von Schweizer Unternehmen, die an der Umfrage teilgenommen haben,

befragt.



Im letzten Jahr hatten die Personalverantwortlichen von dbi

services beschlossen, am Great-Place-to-Work-Programm teilzunehmen.

Sie erklären, dass sich hinter dieser Herausforderung vor allem der

Wille zur Verbesserung verbirgt und dass sie sich bewusst sind, dass

es in jedem Unternehmen Verbesserungspotenzial gibt.



"dbi services verlangt von seinen Angestellten jedes Jahr

zertifizierte Schulungen oder Qualifikationen zu absolvieren, damit

sie ihr Kenntnisniveau beibehalten und verbessern. Solche Erwartungen

unseren Angestellten gegenüber lassen sich nur rechtfertigen, wenn

auch dbi services solchen Erwartungen gerecht wird. Great Place to

Work erlaubt mittels der Ansicht unserer Mitarbeiter die

Exzellenzorientiertheit des Unternehmens, in dem sie arbeiten und

welches sich stetig zu verbessern sucht, zu bezeugen", sagt der

Finanz- und Verwaltungschef (CFO) von dbi services, Gregory Steulet.



Für Great Place to Work der massgebliche Vertrauensindikator



Laut Great Place to Work ist das Vertrauen, das die Mitarbeiter

ihrem Arbeitgeber entgegenbringen, der wichtigste Indikator dafür,

dass sie sich in ihrem Unternehmen gut aufgehoben fühlen. Je mehr

Vertrauen vorhanden ist, desto eher kann das Unternehmen sein

Ergebnis verbessern, denn Zusammenarbeit und Innovation bedürfen des

Vertrauens. Dies trifft auf alle Unternehmen zu, unabhängig von

Unternehmenskultur, Branche, Grösse oder Angestelltenalter. Um das

von einem Mitarbeiter seinem Arbeitgeber entgegengebrachte

Vertrauensniveau zu ermitteln, werden die Angestellten zu

Glaubwürdigkeit (interne Kommunikation, Fähigkeiten, Integrität),

Respekt (Unterstützung, Zusammenarbeit) und Gleichberechtigung

(Gleichbehandlung, Unvoreingenommenheit, Gerechtigkeit) im

Unternehmen befragt. Die Kollegialität innerhalb des Unternehmens und

der empfundene Stolz eines Mitarbeitenden für seine Arbeit sind zwei

weitere Indikatoren, die die Kriterien zur Erstellung des allgemeinen

Klassements vervollständigen.



Allgegenwärtige Werte, die das Unternehmen voranbringen



"dbi services wurde vor 7 Jahren gegründet und zählte damals 9

Mitarbeiter. Die ersten Monate der Existenz des Unternehmens waren

von täglichen Herausforderungen geprägt, was nicht nur einen echten

Teamgeist hervorgebracht hat, sondern auch unsere Mitarbeiter

motivierte und zusammenschweisste. Auf diese Weise sind die Werte des

Unternehmens entstanden und haben dbi services über die letzten Jahre

begleitet", erläutert die HR-Verantwortliche bei dbi services, Magali

Blenner.



"Die Werte des Unternehmens sind unsere Fundamente und machen

heute den guten Ruf von dbi services aus. Sie tragen zur

Zufriedenheit unserer Mitarbeiter, zum Ansturm der Bewerber und zur

fortwährenden Erneuerung des Vertrauens bei, das uns unsere Kunden

Jahr für Jahr entgegenbringen. Diese Werte stehen in einer Linie mit

dem Gedanken der nachhaltigen Entwicklung, die dbi services heute

erlaubt, in eine rosige Zukunft zu blicken", versichert Grégory

Steulet.



Die Pflege eines Geists der Kollegialität



Seit der Gründung räumt dbi services seiner Gestaltung der

Atmosphäre, in der die Mitarbeiter zusammenarbeiten, eine besondere

Bedeutung bei.



"Das Pflegen eines Geists der Kollegialität und der Geselligkeit

ist für die Motivation der Mitarbeiter entscheidend. Dies ist ein

Aspekt, den wir unbedingt beibehalten und pflegen möchten", erläutert

Magali Blenner.



dbi services organisiert jedes Jahr mehrere Events, darunter die

Sommer und Winter Events, zu denen die Mitarbeiter mit ihren Familien

eingeladen werden. Hinzukommen die internen dbi xChange, die zweimal

jährlich stattfinden und die dazu dienen, den Experten von dbi

services Gelegenheit zu geben, sich über ihre Arbeiten und Kenntnisse

auszutauschen und gesellige Momente unter Kollegen zu erleben.



Vorbereitet in die Zukunft



Um noch besser auf die Erwartungen der Mitarbeiter einzugehen und

damit das Unternehmen ein Unternehmen bleibt, "in dem es sich gut

arbeiten lässt", hat dbi services als Folge der Umfrageergebnisse

Arbeitsgruppen eingerichtet. Schwerpunkte werden die interne

Kommunikation mit der Schaffung von geeigneten Instrumenten sowie die

Bildung von umweltbezogenem und sozialem Verantwortungsbewusstsein.

Weiterhin wird auch das Thema "Mitarbeit im Home-Office" eingehend

betrachtet, denn dabei handelt es sich um eine echte unternehmerische

Herausforderung, da der Geist der Kollegialität nichtsdestotrotz

einer der Triebkräfte des Unternehmens bleiben muss.



Ende 2017 möchte dbi services seine Teilnahme an Great Place to

Work erneuern. Angesichts seines konstanten Wachstums freut sich dbi

services darauf, diese Herausforderung in der Kategorie der

Unternehmen mit 50 bis 249 Angestellten anzunehmen.



Über dbi services



Bei dbi services teilen über 50 engagierte und erfahrene

Mitarbeiter die Leidenschaft für dieselbe Herausforderung: das

Konzipieren, Realisieren und Betreiben modernster IT-Infrastrukturen,

die es den Unternehmen erlauben, sich ihren Kernaufgaben zu widmen.

Dank diesem leistungsstarken Team verzeichnet dbi services einen

Bruttoumsatz von über 8.44 Millionen CHF und geniesst das Vertrauen

von über 150 Kunden in der Schweiz, Frankreich und Deutschland. Die

Kunden von dbi services sind kleine, mittlere und multinationale

Unternehmen aus so unterschiedlichen Sparten wie der Pharmaindustrie,

Uhrenindustrie, Logistik, Banken und Versicherungen, Gesundheit,

sowie der öffentlichen Verwaltung. Man schätzt ganz besonders die

Qualität unserer Dienstleistungen für Datenbankinfrastrukturen,

Middleware, Betriebssysteme und ECM Plattformen. Unsere Berater

geniessen das Vertrauen ihrer Kunden für Hochverfügbarkeitslösungen,

Migrationen, Standardisierung oder Integration von Anwendungen,

ebenso wie für Cloud Computing, Capacity Management,

Machbarkeitsstudien oder Sicherheits-, Lizensierungs- oder

Leistungsaudits. Über 50 Kunden nutzen einen Service Level Agreement

(SLA) dbi FlexService-Vertrag für Datenbanken und Middleware. Die dbi

FlexService-Verträge sind transparent und wirtschaftlich interessant.

Die Leistungen werden von spezialisierten Experten erbracht, die für

hervorragende IT-Outsourcing-Dienstleistungen nach ISO20000

zertifiziert sind. Tagtäglich setzt dbi services alles daran, um das

Vertrauen seiner Kunden zu verdienen. Aus diesem Grund wird den

Fähigkeiten und der Ausbildung der dbi services-Mitarbeitenden ganz

besondere Aufmerksamkeit geschenkt: Sämtliche Berater sind

zertifizierte, erfahrene Spezialisten für IT-Infrastrukturen, seien

es Technologien wie Oracle, Microsoft, OpenText eDOCS oder Open

Source. dbi services ist Oracle Platinum Partner, Microsoft Gold

Partner für Datenplattformen, Dbvisit Gold Reseller Partner, OpenText

eDOCS Partner und EnterpriseDB Gold Partner.



