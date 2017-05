Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat die Einstufung für Südzucker nach Vorlage von Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Ausgehend vom Verlauf der ersten zwei Monate des neuen Geschäftsjahres peile der Konzern die Mitte der Prognosespanne beim operativen Ergebnis von 425 bis 500 Millionen Euro an, schrieb Analyst Mikheil Omanadze in einer Studie vom Freitag. Damit bleibe Südzucker aber hinter den Konsensschätzungen zurück. Da der Konzern in der Vergangenheit seinen Ausblick im Jahresverlauf angehoben hatte, frage er sich, ob das Management bei seiner Prognose zu konservativ sei./she/ag

ISIN: DE0007297004