NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien der Deutschen Telekom von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und in die "Conviction Buy List" aufgenommen. Analyst Andrew Lee erhöhte das Kursziel in seiner Studie vom Freitag von 18,00 auf 21,80 Euro an. Er hob ein überdurchschnittliches Wachstum des Telekomkonzerns hervor, während die Aktienbewertung unter dem Branchendurchschnitt liege. Zudem hätten die Bonner bei Übernahmen mehr Spielraum als die europäische Konkurrenz. Hinzu komme die starke Entwicklung der Mobilfunktochter T-Mobile US./mis/zb

ISIN DE0005557508

AXC0086 2017-05-19/11:03