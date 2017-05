Aktie im Fokus - Lanxess

Die Wertpapiere von Lanxess bildeten in ihrer Bewegung der letzten sechs Monate am 27. Januar 2017 einen Hochpunkt bei 68,84 Euro und am 27. März 2017 ein Verlaufstief bei 59,87 Euro aus. Die nächsten Wegmarken könnten charttechnisch aufgrund diese Bewegung bestimmt werden.

Auf der Oberseite lägen Kursziele dem letzten hochpunkt von 86,84 Euro und weiter nördlich bei 70,95 Euro und 72,26 Euro bereit. Die Bären würden die nächsten Unterstützungen zur Kurszielbestimmung nutzen. Diese könnten bei 63,30 Euro, 61,98 Euro und dem letzten verlaufstief von 59,87 Euro zu finden sein. Die LBBW-analysten geben ein Kursziel von 69,00 Euro aus. Das ist knapp oberhalb des letzten relevanten Hochpunkts.

