Ein WLAN-Zugang im Flugzeug ist bei vielen Airlines noch die Ausnahme. Eine Studie zeigt jedoch, dass immer mehr Passagiere an Bord ins Netz wollen. Deswegen rüsten einige Fluggesellschaften jetzt auf.

Ein Flug von München nach Hamburg dauert mit dem Flugzeug in etwa eine Stunde und 20 Minuten. Von Frankfurt in die spanische Hauptstadt Madrid sind es schon gute drei Stunden. Wenn man auf einer dieser Strecken beruflich unterwegs ist, fühlt man sich oftmals in das analoge Zeitalter zurückversetzt. Denn E-Mails abrufen, den Weiterflug umbuchen oder kurzfristig das Hotel stornieren klappt nur selten bis gar nicht. WLAN in Flugzeugen gibt es für Fluggäste meistens nur auf Langstreckenflügen, erst recht nicht bei allen Airlines und wenn dann auch nur zu hohen Preisen.

Dabei ist für Passagiere die Internetverfügbarkeit an Bord schon jetzt das drittwichtigste Kriterium bei der Flugauswahl. Nur die Faktoren Preis und Flugplan sind den Passagieren zurzeit noch wichtiger. Und ganze 90 Prozent der Fluggäste würden ein entsprechendes Internetangebot dann auch nutzen. Diese Zahlen gehen aus der aktuellen Studie "Spread your wings" der Unternehmens- und Strategieberatung Roland Berger hervor, die sich mit den Chancen einer digitalen Transformation der Luftfahrtindustrie beschäftigt.

Das Unternehmen befragte unter anderem Fluggesellschaften nach den Präferenzen ihrer Kunden und kommt in seiner Studie zu dem Ergebnis, dass die Digitalisierung der Luftfahrtindustrie noch in den Kinderschuhen steckt - das bisher ungenutzte Potenzial für die Fluggesellschaften sei riesig. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...