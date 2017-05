Mit seinem Antrittsbesuch in Polen hat Bundespräsident Steinmeier lange auf sich warten lassen. Die Beziehungen zwischen Berlin und Warschau könnten besser sein - und es bald wohl auch werden.

Politisch läuft es gerade nicht so gut zwischen Deutschland und Polen, da ist ein Umweg über die Literatur vielleicht keine schlechte Idee. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und sein polnischer Kollege Andrzej Duda besuchen am Freitag gemeinsam die Warschauer Buchmesse, ein Zeichen für die kulturelle Verbundenheit beider Länder. "Worte bewegen" ist das Motto des deutschen Messestands. Dass Steinmeier die Politik der polnischen Rechtskonservativen und ihre Angriffe auf den Rechtsstaat offen kritisiert, ist eher nicht zu erwarten. Aber auch die leisen Töne sind wichtig beim Antrittsbesuch des Bundespräsidenten.

Zwei Monate hat sich Steinmeier Zeit gelassen mit diesem Besuch. Er war schon in Paris und Straßburg, in Rom, Athen und Jerusalem. Jetzt also Warschau. Das deutsch-polnische Verhältnis ist seit dem Regierungsantritt der Partei Recht und Gerechtigkeit PiS im Jahr 2015 ziemlich strapaziert worden. Gastgeber Duda gehört allerdings zu den angenehmeren Gesprächspartnern, wie Steinmeier aus seiner Zeit als Außenminister weiß. Er gilt als deutschlandfreundlich, seine Frau Agata Kornhauser-Duda ist Deutschlehrerin.

Auch ...

