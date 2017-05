Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Die Bürgerenergiegesellschaften haben bei der ersten Ausschreibung für Windenergie an Land die Energieversorger weit hinter sich gelassen. Von den 70 bezuschlagten Projekten gingen 65 an die Gesellschaften in Bürgerhand, wie das Bundeswirtschaftsministerium mitteilte.

"Das Ergebnis der ersten Ausschreibung für Windenergie an Land ist sehr erfreulich", kommentierte Energiestaatssekretär Rainer Baake das Resultat. Der niedrigste Zuschlagspreis für die Einspeisevergütung lag laut Baake bei 5,25 Cent je Kilowattstunde, der höchste bei 5,78 Cent je Kilowattstunde. Im Schnitt der Auktion ergab sich eine Förderhöhe von 5,71 Cent für den grünen Strom.

Die von der Bundesnetzagentur mit einem Volumen von 800 Megawatt durchgeführte Ausschreibung war mehrfach überzeichnet. Baake wertete den Erfolg der Bürgerenergie als ein gutes Zeichen für die Energiewende. Das werde die Akzeptanz für die erneuerbaren Energien vor Ort stärken.

May 19, 2017

